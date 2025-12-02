Qué fue de la vida de Kate Bush, la cantante de 'Running Up the Hill' y 'Wuthering Heights'

Embed - Kate Bush - Wuthering Heights - Official Music Video - Version 1

¿Qué fue de la vida de la cantante Kate Bush?

Desde 2014 que Bush no se sube a un escenario, sin embargo, la elección de "Running Up That Hill" para un momento tan importante en la serie "Stranger Things" hizo que muchos jóvenes conocieran a la cantante británica y le pidieran volver a las presentaciones en vivo.

"Tengo muchas ganas de empezar a trabajar en un nuevo álbum ", declaró Bush al programa Today de BBC Radio 4 en octubre de 2024. "Tengo muchísimas ideas y tengo muchas ganas de volver a ese espacio creativo; ha pasado mucho tiempo", continuó diciendo la cantante.

Poco se sabe de la vida privada de Kate Bush. Está en pareja con el guitarrista Dan McIntosh, con quien tiene a su único hijo, Albert "Bertie" McIntosh, nacido en 1998. La cantante aseguró que se alejó de los escenarios para poder pasar más tiempo con su hijo.

Kate Bush actual Una de las fotos más actuales de la cantante Kate Bush.

Entre sus últimos trabajos figura la creación de un cortometraje animado en titulado "Little Shrew" (2024), basado en su canción "Snowflake", para recaudar fondos para los niños afectados por la guerra.