Muchas personas conocieron el arte de Kate Bush gracias a la serie de Netflix "Stranger Things" gracias a "Running Up That Hill", pero lo cierto es que esta artista británica inició su carrera a finales de los años 70 gracias a la canción "Wuthering Heights".
Qué fue de la vida de Kate Bush, la cantante de 'Running Up the Hill' y 'Wuthering Heights'
"Wuthering Heights" debutó en 1978 y alcanzó el número 1 en las listas musicales británicas durante cuatro semanas, y de esta manera Bush se convirtió en la primera cantautora en llegar al número 1 en Billboard y en la primera mujer en encabezar las listas de música en el Reino Unido con sus discos.
De ahí en adelante, Bush logró una carrera llena de éxitos e incluso se convirtió en una referente del art pop, y además influyó en artistas como Adele, Coldplay, Ellie Goulding, entre otros.
¿Qué fue de la vida de la cantante Kate Bush?
Desde 2014 que Bush no se sube a un escenario, sin embargo, la elección de "Running Up That Hill" para un momento tan importante en la serie "Stranger Things" hizo que muchos jóvenes conocieran a la cantante británica y le pidieran volver a las presentaciones en vivo.
"Tengo muchas ganas de empezar a trabajar en un nuevo álbum ", declaró Bush al programa Today de BBC Radio 4 en octubre de 2024. "Tengo muchísimas ideas y tengo muchas ganas de volver a ese espacio creativo; ha pasado mucho tiempo", continuó diciendo la cantante.
Poco se sabe de la vida privada de Kate Bush. Está en pareja con el guitarrista Dan McIntosh, con quien tiene a su único hijo, Albert "Bertie" McIntosh, nacido en 1998. La cantante aseguró que se alejó de los escenarios para poder pasar más tiempo con su hijo.
Entre sus últimos trabajos figura la creación de un cortometraje animado en titulado "Little Shrew" (2024), basado en su canción "Snowflake", para recaudar fondos para los niños afectados por la guerra.