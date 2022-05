Cuándo llega Doctor Strange 2 a Disney Plus

Doctor Strange 2: cuándo se estrena en Disney Plus

La película de Marvel, por la ventana de 60 días desde su estreno, estaba prevista para verse en Disney Plus desde el 6 de julio. Sin embargo, en los últimos días una publicación obtenida por Pop Culture Leftovers, contó que Doctor Strange 2 llegaría a la plataforma el próximo 22 de junio.

Sin embargo, ni Marvel ni Disney Plus han confirmado esta fecha.

También hay que tener en cuenta que sería muy curioso que Doctor Strange 2 se estrene en esa fecha. Eso debido a que Spiderman No Way Home, que estuvo antes en las salas de cine y que presenta una pequeña base para lo que ocurre en la película del hechicero supremo recién llegará a los dispósitivos caseros el 22 de julio, aunque en su caso se verá en HBO Max, ya que sus derechos pertenecen a Sony y esta tiene un acuerdo con esa plataforma.

Qué ver antes de Doctor Strange 2

Para ver Doctor Strange 2, el producto de Marvel más importante para entender el film es Wandavisión, la miniserie que se encuentra en Disney Plus y que está ambientada después de los hechos ocurridos en Avengers Infinity War y en Avengers Endgame.

Doctor Strange 2 ya tendría fecha de estreno en Disney Plus

Pero para hacerla completa, también sería bueno ver Spiderman No Way Home, Loki y What If?. Esta última es una miniserie animada que se centra justamente en la existencia de multiversos,