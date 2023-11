Conoce a Will, el hijo de Christopher Reeve, el eterno Superman

Christopher Reeve y su hijo Will.jpg Christopher Reeve y su hijo Will.

¿Quién es Will Reeve?

Will Reeve es un reconocido presentador de televisión en los Estados Unidos. El joven tenía11 años cuando perdió a su padre y dos años después su madre falleció víctima de un cáncer. Esto lo llevó a ser criado por unos amigos de sus padres, y además Will decidió alejarse del ojo público por varios años.

Actualmente tiene 31 años y es un gran deportista. Además Will está al frente de la Christopher and Dana Reeve Foundation, una organización sin ánimo de lucro que preside desde hace un par de años y que compagina con su trabajo como reportero en el legendario programa "Good Morning America" de la cadena ABC.

Su primer empleo fue en el canal ESPN, donde fue fichado para el programa SportsCenter hasta que entró en "Good Morning America". Sin embargo Will también incursionó en el mundo de la actuación, ya que apareció en "Into the Gloaming" y "The Brooke Ellison Story", ambas dirigidas por Christopher Reeve, además de prestar su voz en la película animada "Everyone's Hero".

Will Reeve.jpg Will Reeve.

Reeve parece un clon de su padre. Mide 1 metro y 93 centímetros y es Licenciado en Inglés y Literatura Americana por la universidad de Middlebury.

En cuanto a su vida privada, Will está en pareja con Lexi Henkel, y siempre comparte fotos con ella en su perfil de Instagram.

Además Will tiene dos hermanos mayores fruto del primer matrimonio de su padre con la agente de modelos Gae Exton.