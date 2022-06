Cómo será "Canta conmigo ahora", el nuevo formato que conducirá Marcelo Tinelli

Meses atrás, el bolivarense contó que volvería a la TV a fines de junio y, aunque todavía no está confirmada la fecha de debut, eso no quiere decir que los preparativos no estén encaminados ya que, a fines de mayo comenzaron las audiciones en distintos puntos del país debido a que en el concurso se medirán cantantes amateurs frente a un público de 100 personas especialistas en el tema.

Marcelo-Tinelli-con-Paula-Robles.jpg El nuevo formato del programa no iría en vivo.

Además, tanto el canal que dirige Adrián Suar como Tinelli compartieron en las redes sociales un nuevo adelanto en el que muestran el gran despliegue que tendrá el show, ya que tuvieron que ampliar los estudios de Don Torcuato que LaFlia le alquila a Polka para tener suficiente lugar para el numeroso jurado.

"Algo grande está por comenzar", adelantaron.

Video: adelanto de "Canta conmigo ahora", ciclo que conducirá Marcelo Tinelli

Embed

"Canta conmigo ahora" ni iría en vivo

En principio, el ciclo no saldrá en vivo, sino que se grabarán los programas de toda la semana entre lunes y martes debido a que, hace tiempo que Tinelli dejó claro que su deseo es terminar su programa en noviembre, para poder viajar a ver el Mundial de Qatar o, en todo caso, poder hacer su programa desde allí, algo poco probable, pero, en caso de que deje grabadas varias emisiones, podría cumplir su objetivo.

"Ir a Qatar significaría terminar un poquito antes el programa porque el Mundial que arranca en noviembre. Por supuesto que me encantaría estar ahí alentando a la Selección argentina. Sería uno de mis sueños y si se pudiera hacer el programa, más todavía, pero sino, estar como un hincha más alentando a la Selección argentina", manifestó en sus redes sociales y señaló que Lionel Messi será el jugador más destacado.

Marcelo-Tinelli-nuevo-formato-de-programa1.jpg

"Me gustaría ir con toda mi familia. Llevar a todos los chicos. De hecho, ya estuve viendo algunos lugares, algunas casas de siete cuartos. Casas gigantes porque somos muchos. Digo ´a ver si por ahí vamos todos a Qatar´. Me gustaría llevarlos a todos", explicó.