Marcelo Tinelli se mostró junto a Paula Robles: "Gracias por esta noche inolvidable"

"Cuando el amor todo lo puede. Qué hermoso encuentro con los abuelos de mis hijos, el Tata y la Yaya. Gracias Paula, Fran, Juanita por esta noche inolvidable", escribió Marcelo junto a una tierna foto de la familia.

Marcelo-Tinelli-con-Paula-Robles1.jpg Marcelo Tinelli cenó con los padres de su ex mujer Paula Robles y también estuvieron sus dos hijos, Francisco y Juana.

El empresario televisivo no dudó en compartir con sus más de 9 millones de seguidores de Instagram la cena familiar que mantuvo con su ex Paula Robles y con la mamá y papá de ella. Claro está, que más allá que la relación se terminó en 2009, siempre serán familia.

Marcelo tinelli y su vuelta a la televisión

El conductor Marcelo Tinelli tiene ocupada sus horas en la puesta en marcha de su vuelta a la televisión, que por ahora sería en agosto de la mano de Canta Conmigo Ahora.

Marcelo Tinelli en ShowMatch.jpg El Cabezón prepara su vuelta a la televisión tras separarse de Guillermina Valdés.

El Cabezón y su equipo de trabajo están pensado un nuevo formato al que apostará en la pantalla de Eltrece, dejando atrás el tradicional certamen de baile que poco rédito le dio el año pasado en cuanto al rating.

Canta Conmigo Ahora, es la versión local de All Together Now, un certamen de talentos, donde hay 100 personas en el jurado, entre influencers, mediáticos y figuras consagradas. Para votar a favor de un participante, los integrantes del jurado solo tiene que levantarse de sus asientos. En ese momento, se enciende una luz y el concursante gana un punto. Cuanto más apoyo recibe, más alto será le puntaje para clasificar y competir con otros aspirantes.