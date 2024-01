Charly García reapareció en público y se sacó fotos con los fanáticos

En este sentido, Nacha Guevara, amiga de años de Charly dijo: “Ahora no es él. ¡No quiero verlo a él porque no es feliz! Le quitaron una droga y le pusieron otra”.

Luego agregó: “Vamos a decir la verdad: está drogado Charly. Por lo menos cuando tomaba lo que tomaba, tenía sus momentos adorables, tenía sus locuras, seguía componiendo, seguía cantando. Así que no sé qué se ganó sinceramente. Ahora está muerto en vida, él no es él, y no quiero entrar en detalles desastrosos”.

Sin embargo, en octubre se viralizó un video del festejo de su cumpleaños número 72 en el que se lo vio rodeado de amigos y familiares. Ya por ese entonces estaba sentado en una silla de ruedas, pero con una amplia sonrisa y a punto de soplar la vela de una torta mientras Fito Páez, Nito Mestre y Raúl Porchetto cantaban el “Feliz cumpleaños”.

Luego hubo otra aparición de Charly via videollamada cuando se le puso su nombre a la calle de Nueva York en la que está el grafitti que inspiró la tapa del disco "Clics modernos", que en 2023 cumplió 40 años desde su edición.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fconstat_concept%2Fstatus%2F1742659182048968719&partner=&hide_thread=false Carlitos de mi vida! pic.twitter.com/txDGFP6z6N — Constant Concept (@constat_concept) January 3, 2024

Después se supo que ya está grabado y a la espera de su salida su nuevo trabajo, "La lógica del escorpión", que contó con colaboradores de renombre. Entre ellos algunos de sus compañeros musicales de diferentes etapas y otros que formaron parte de sus últimos años sobre las tablas: Rosario Ortega, Fabián Quintiero, Fernando Samalea, Fernando Kabusacki e Hilda Lizarazu, y los chilenos Kiuge Hayashida y Toño Silva.

Las fotos de este viernes muestran a García abordado por varios de sus fervientes seguidores justo en las inmediaciones de su icónico domicilio de Coronel Díaz y Santa Fe. Al reconocerlo, le pidieron fotos y saludos que luego compartieron en las redes sociales.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fconstat_concept%2Fstatus%2F1742652803338940766&partner=&hide_thread=false Charly García hoy pic.twitter.com/uQ41OfTMW9 — Constant Concept (@constat_concept) January 3, 2024

En las imágenes se pudo constatar que García se encontraba de muy buen humor, en una silla de ruedas y vistiendo una remera de Pappo’s Blues e intercambiando palabras con quienes allí se encontraban.

La usuaria de X (antes Twitter) identificada como constat_concept compartió algunas de estas imágenes en su cuenta de la red social X (antes conocida como Twitter) y expresó su emoción con el comentario “Charly García hoy”. En otra imagen, publicó: “Nuestro rey” y se puede ver a un Charly sonriente ante la cámara mientras sostiene una remera de los Beatles que le fue entregada por uno de sus seguidores.