La dolorosa situación que afecta a Antonio Gasalla

"Esta enfermedad progresiva ha afectado las capacidades cognitivas de Antonio Gasalla. Ya no reconoce a su familia ni a sus amigos, e incluso ha olvidado que fue actor. Su vida entera ha sido borrada por esta enfermedad", comentó Ambrosino.

"El año pasado se emitió un parte médico que revelaba que Antonio Gasalla sufre desde finales de 2019 y principios de 2020 una afección en su salud mental que ha afectado su capacidad cognitiva y su juicio", continuó el comunicador, recordando la trayectoria revolucionaria del artista en la pantalla y los escenarios.

"Su última temporada fue antes de la pandemia, en 2020, la cual no pudo terminar. Estaba actuando en Mar del Plata, pero olvidaba sus diálogos debido a este problema de salud, lo que llevó a la suspensión de su temporada", añadió. Finalmente, compartió un audio de Marcelo Polino, gran amigo de Gasalla.

"Antonio sigue en un centro de rehabilitación por el momento. Pronto será trasladado a un geriátrico donde puedan atender su enfermedad. Su estado cognitivo ha empeorado. Ya no me reconoce, no recuerda a su familia ni su profesión. Es realmente muy triste. Su familia está cuidando de él", concluyó el comunicador.