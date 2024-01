indios1.jpg Habló de todo. Indio Solari íntimo: política, fútbol, Skay, Maradona y su enfermedad.

“Estoy como el culo. ¿Y qué remedio te queda? Yo tengo esta súper actividad que me mantiene abstraído de eso y ahí logro unos rounds de descanso. Pero ni bien me vuelvo a la realidad, ya camino muy mal”, admitió el artista sobre cómo convive su veta musical con el mal de Parkinson.

El Indio y Los Redondos

A días de cumplirse los 47 años del debut de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, su voz cantante recordó esos inicios, y cómo cambió con el paso del tiempo: “Hay un momento primordial con Los Redondos que la gente nos iba a ver equivocada, creía que éramos vanguardia y era que todo nos salía para la mierda. las trucas que hacíamos eran toda una berretada. A partir de un momento ya la gente fue la que te lleva”.

“A los músicos yo les he dicho que no tienen temperamento porque no han tenido que luchar contra el éxito como otras bandas”, continuó, “porque tocábamos en un lugar para 100 personas e iban 150, tocábamos en un lugar para 150 y te van 300. Y de ahí nos fueron llevando a Obras y a los estadios. Y a partir de ahí fue cuando se transformó. Ya cuando me alejé de Los Redondos la cantidad es una locura que no se entiende. Hay una serie de malentendidos que han llevado a la gente a que vaya a Tandil o a Olavarría. cualquier lado, una cantidad de gente que llega un momento en que no la podés pensar, no querés pensarla porque es como ridículo. ¿no?”, aseguró.

Además, reveló que trata de “no mirar nada en que estén los Redondos metidos” porque se le “dan sentimientos encontrados”. “Porque por un lado hicimos cosas muy muy valiosas en tiempos jodidos. Y, por otro lado, después fue una miseria lo que pasó”, concluyó.

El Indio y la política

También se tomó unos minutos para referirse a la política, al recordar que “Yo soy peronista, pero peronista de la nueva izquierda del ‘61, que era ‘amor y paz’, un hippie. Eso es lo que soy, un hippie viejo que se la creyó y que sigue con eso”. Sus declaraciones dieron pie a que fuera consultado respecto del momento en que se está viviendo, donde ‘está exacerbado en individualismo’ y qué espacio queda para la revolución.

Sobre el momento político que se está viviendo en el país, aseguró: “La gente está cansada de la rosca y de pronto eligen cualquier cosa que parezca novedosa. Lo que pasa es que tiene muy mala memoria la gente. Pensar que este gobierno neoliberal es nuevo yo la he vivido tres veces antes. No sé si eso puede durar mucho, porque la gente está todavía con la inercia de la casta y toda esa pavada que hubo alrededor del ingreso de toda esta gente que desembarca para robarse todo, es así. Son mucho más rápido y arriesgados que nuestros diputados y senadores que de alguna manera aplican, lo mismo que la Justicia, los caprichos de los muertos, porque en realidad las leyes, de movida, prohíben todo, no hacen otra cosa que prohibir”.

El Indio y las drogas

Respecto de las drogas, reveló: “Yo era un tipo pícaro, por llamarlo de alguna manera, y ha una cosa que la gente no entiende, que la experiencia psicodélica no es las visiones, son secundarias. Hay una transformación metafísica en uno, producto de la voluntad de uno que cambia mucho todo. Entrás a pensar en los demás de otra manera. En tu vida de otra manera. De un día para otro. Yo he hecho una experiencia seria, importante, durante mucho tiempo. Es una pena que la gente crea que toman ácido hoy en día, toman qué sé yo, las pastillas de la abuela de alguien mezclada con algo. Y la experiencia psicodélica es otra cosa. Curiosamente los fantasmas, esas visiones, lo primero que tenés que dejar atrás para penetrar realmente en algún lugar donde te quede esa capacidad de cariño que tenés por la vida, y respeto por los demás y por el resto de la gloria que hay rodeándonos.

El Indio y Maradona, Riquelme y el fútbol

También se tomó unos instantes para referirse a Maradona, de quien afirmó: “Yo me quejo de mi popularidad, pero imaginate un tipo que llega a Yakarta y están los tipos en el aeropuerto. Pero bueno, a él le gustaba eso. No era un quejoso como soy yo. la muchedumbre y todo eso me provoca algo de lo que no tengo dominio”.

Al ser consultado sobre su apreciación sobre Messi, no dudó en responder: “Me gusta más Maradona. Como jugador, me gusta más Messi. Estoy acostumbrado a decir estas cosas que le caen mal a todo el mundo. Pero como opinólogo me gusta Maradona. Tiene anécdotas que son impresionantes, supongo que serán verdades las que cuenta Coppola. El respeto que tiene por algunos líderes internacionales que conoció. Y los otros cholulos de él. Messi es un tipo más reposado y si yo fuera su pareja estaría más contento con él que con Maradona. Pero es un jugador impresionante, creo que ha sido mejor que Maradona, o al menos hoy tenemos más cosas grabadas de él que de Maradona haciendo fintas y cosas así, pero para mí el campeón es Riquelme, rodeado de cuatro jugadores de River que hace un túnel de espaldas. Eso no lo vi nunca”.

En otro pasaje de la conversación, Solari ponderó a los “violeros impresionantes” con los que tuvo oportunidad de colaborar en su trayectoria, en particular Skay Beilinson, Gaspar Benegas y Baltasar Comotto.

