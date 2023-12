El Indio Solari estrenó tres canciones nuevas de su proyecto El Mister y Los Marsupiales Extintos

Esta vez Solari eligió una plataforma particular para presentar su música. Todo se dio cuando su biógrafo, Marcelo Figueras, adelantó por x (antes Twitter) por dónde podrían escucharse las nuevas canciones. “Este no será el mejor de los fines de año, pero lo nuestro es -dentro de nuestras posibilidades- hacer feliz a la gente. Por eso, esta noche en Big Bang estrenamos no una, sino tres canciones nuevas del Indio Solari. Aprendé, Papanuel”, sostuvo el escritor. Luego Solari tomó el tuit como referencia y escribió "Atentos".

De esta manera, en el marco del programa radial de Figueras, Big Bang, los oyentes pudieron disfrutar de los temas. Primero fue el turno de "Poco-loco", que según dijo el presentador, el mismo fue terminado en agosto pasado. Al mismo tiempo, el escritor y periodista lo describió como “un rocanrol ‘stoniano’ muy disfrutable”.