Celine Dion utilizó sus redes para dar la noticia de su retiro temporal de la música por una enfermedad rara que solo padecen un millón de personas a nivel mundial y que no le permite seguir cantando. La artista consiguió su broche de oro y volviéndose top a nivel mundial luego de la canción "My heart will go on", tema icónico de la película protagonizada por Leonardo Di Caprio y Kate Winslet, Titanic