La famosa cantante hizo su aparición semi desnuda, con un top color naranja y una bikini en tonos amarillos y blancos. Pero algo que llamó la atención fueron sus movimientos desconcertantes y su adicción a los cuchillos a la hora de bailar.

En el video, también aparecen los perros de la artista, que parecen asustados al percibir lo que pasaba mientras la estadounidense se movía al ritmo de la música.

Britney Spears, sí, es ella. Se le ve equilibrada. pic.twitter.com/OFzvTSPSsD — ATLANTIS (@AitorMiller) September 26, 2023

No obstante, ante el comentario de los internautas, la intérprete de Toxic debió aclarar que los cuchillos no eran reales, a su vez dio a conocer que su danza era una especie de bienvenida al Halloween.

En ese sentido, reveló: "Hoy he empezado a jugar en la cocina con cuchillos. No se preocupen que no son cuchillos de verdad. Halloween es pronto".

Tras el hecho, las redes se dividieron entre aquellos que dijeron que la cantante intentó imitar a Shakira en su performance de los MTV Video Music Awards 2023, mientras que otros apuntaron a haber terminado con su tutela antes de tiempo.

Sin embargo, de acuerdo a información de TMZ, los cuchillos que tenía Britney mientras bailaba no solamente eran reales; al parecer escondió cada uno de ellos en distintas partes de su casa para protegerse, supuestamente, de volver ser internada en un hospital psiquiátrico.

"Estaba paranoica de que alguien iba a por ella, y necesitaba los cuchillos como protección", dijo una fuente cercana a la artista. Según el mismo medio, cuando la estrella del pop se liberó de la tutela, los profesionales que la atendían sugirieron alejar los chuchillos de Britney para evitar accidentes.