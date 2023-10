Así se ve hoy Sergio Basteri, el hermano menor de Luis Miguel

Su hermano menor Sergio Basteri optó por mantenerse alejado de la prensa, y optó por vivir en el interior de México.

¿Cómo luce hoy Sergio Basteri, el hermano menor de Luis Miguel?

Fueron las cámaras del programa de televisión "Despierta América" quienes captaron a Sergio Basteri en el aeropuerto de Guadalajara a punto de tomar un vuelo a España.

Reaparece el hermano menor de Luis Miguel tras 17 años | Despierta América | Hoy | 26 de sept

Sergio, quien se encontraba acompañado del famoso Doc, ex asistente del cantante y el hombre que lo cuidó, le dejó en claro a la prensa que no quería hablar con ellos, y que no iba a revelar detalles de su vida personal. "Mira, yo no soy personaje público. Les pido, simplemente, que me dejen en paz. Ya está bien. Gracias", expresó el hermano de Luis Miguel.

Después de que desapareció Marcela Basteri, el pequeño Sergio quedó a cargo de Matilde Sánchez, su abuela paterna.

Luis Miguel y sus hermanos.jpg Luis Miguel y sus hermanos.

El alejamiento de Sergio Basteri de los medios se debe a que el joven se cansó de los escándalos de su hermano mayor y de su familia. Incluso en octubre de 1993, su tío Vicente Gallego, lo llevó a un programa en el que el niño cantó una canción de Luisito Rey, tal como lo había hecho tiempo atrás su hermano mayor.

De esta forma Vicente Gallego no solo quería generar prensa, sino que también buscaba dinero a costa del pequeño Sergio.