El pasado 3 de agosto fue la fecha de regreso de Luis Miguel a los escenarios y a más de uno lo sorprendió su aspecto físico. Mientras algunos dijeron que “se veía muy delgado”, otros pensaron que quien se subió al escenario fue un sustituto del intérprete de “Suave”.

En redes sociales apuntaron posteos en los que señalaban: “No es Luis Miguel, se parece más Diego Boneta que este doble”, "un fenómeno el clon de Luis Miguel", “le veo demasiado, demasiado delgado, no sé si se implantó ceja y cabello, es otro, ¿su voz? como siempre, maravillosa y única.”, “nos volvieron a cambiar al modelo que interpreta a Luis Miguel, por lo menos hubieran traído al mismo”.

Luis Miguel en Argentina 3-8-2023 en Movistar Arena

También hubo quienes se indignaron con los cuestionamientos: "Me da rabia que las personas no crean que es Luis Miguel, obvio es, esa voz no la tiene nadie en el mundo y a pesar de que se ve envejecido, sigue siendo increíble, maduren", escribió una usuaria de Twitter.

El periodista Luis Ventura sostuvo que no es el verdadero Luis Miguel el que realiza los shows y que hay tres dobles en el país.

Cómo fue el primer show de Luis Miguel en Buenos Aires

En el momento en que el cantante colocó un pie en el escenario en su primer show en Argentina, la multitud estalló en gritos y aplausos.

►TE PUEDE INTERESAR: Furor por Luis Miguel que agotó las entradas y va por más

Los acordes de "Será que no amas" marcaron el inicio del recital. Luego, la segunda canción fue “Amor, amor, amor”, y siguió con “Suave”.

Luis Miguel en Buenos Aires 2.jpg ¿Es él o un doble? Luis Miguel arribó a la Argentina, pero muchos dicen que no es él.

En cuarto lugar, el cantante optó por una antigua canción que tomó nueva vida gracias a "Luis Miguel, la serie": "Culpable o no".

También interpretó "Dormir contigo", una de las muchas composiciones de Armando Manzanero para El Sol, y "Te necesito".