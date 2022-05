Alfredo Casero y un duro descargo tras su pelea con Luis Majul: "Me van a salir a pegar"

El conflicto nació ya que el humorista, enojado tras una burla en el tono de hablar del conductor, Casero golpeó con fuerza el escritorio, se paró, se sacó el micrófono y empezó a increpar a todos los periodistas presentes en la mesa, sobretodo a Majul.

Previo a la pelea el debate en la mesa era sobre el discurso de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Chaco, en donde recibió un título honoris causa. La discusión entre los especializados y el analisis de voto para Cristina o Alberto Fernández sumó al enojo de Casero, a quienes acusó de "guarismo que son de mentira" y que "se roban la República".

“Todos ustedes son una manga de.... todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben, saben lo que están haciendo y se están llevando todo”, dijo el humorista.

Alfredo Casero estalló de furia en LN+ y abandonó el estudio a los gritos

“Desde afuera, les puedo decir que lo que veo es que hay desidia, una forma de tomarnos por estúpidos a nosotros, los que estamos del otro lado de esa pantalla, en nuestras casas. Señores, déjense de joder, nos están robando la República”, gritó Casero.

El descargo de Alfredo Casero

Alfredo Casero se refirió a lo sucedido en su obra de teatro: “No hay nada peor que estar en tu país y sentirte cancelado”, indicó molesto.

“Ya es imposible confiar en nada ni en nadie, donde hay que tener una doble y triple lectura y donde lo único que hay es sentencieros que durante muchísimo tiempo en los medios de este país lo único que hicieron fue manejar la cabeza de la gente”, dijo en el comienzo de Esta noche es mía.

“Mañana me van a salir a pegar y me chupa un huevo, porque lo único que quiero es que algo cambie, que alguna cosa cambie, porque de lo único que me doy cuenta es que nos han cagado de todas las maneras todo el mundo”, dijo antes de hablar del cruce con Majul. "Es imposible que nosotros vivamos con el peso de no decírselo. Me hace burla, yo me gasto en ir hasta ahí, me gasto 25 litros de nafta para ir a su p... programa para que cuando me pregunta algo y le respondo y me trata así”, comentó.

“Ojala pueda seguir haciendo humor y hacerlos reír pero fueron años terribles para mí. Hace treinta años estoy trabajando para ustedes y no hay nada peor que estar en tu país y sentirte cancelado. No se guarden ni se queden con los que les dicen, ninguno, ningún político ni nadie”, concluyó.