A 40 años de su estreno, así está hoy Jennifer Beals, la protagonista de Flashdance 

¿Cómo luce hoy Jennifer Beals, la protagonista de “Flashdance”?

Actualmente, Jennifer Beals tiene 59 años y tras protagonizar el éxito de "Flashdance", ella apareció en "The L Word: Generation Q". Luego, en 2018 fue elegida para interpretar a Karen en "After: Aquí empieza todo".

Flashdance - Final Dance / What A Feeling (1983)

Sin embargo, vale mencionar que la carrera de Jennifer Beals se vio afectada por un escándalo tras el estreno de la película "Flashdance", ya que se reveló que algunas de las escenas que requerían movimientos atléticos las había interpretado Marine Jahan, una actriz y bailarina francesa.

Luego Beals protagonizó "Sons" en 1989, "In the Soup" en 1992, "Four Rooms" en 1995 y "13 monos" en 2002, la cual estaba dirigida por su ex esposo, Alexandre Rockwell. Entre sus últimos trabajos se destacan su papel de Garsa Fwip en la serie "El libro de Boba Fett" de Star Wars, y la película de Netflix "Luckiest Girl Alive" con Mila Kunis.

Jennifer Beals.jpg

En cuanto a su vida personal, Jennifer Beals se divorció en 1996 de Alexandre Rockwell y comenzó a salir en 1998 con el empresario canadiense Ken Dixon, con quien tiene una hija en común. Además la actriz es aficionada a la fotografía y es seguidora de la tradición budista.