A 25 años de su estreno, así luce hoy Aidan, el segundo amor de Carrie en Sex And The City

Aidan Shaw estuvo interpretado por el actor John Corbett, y quien posiblemente podría volver a interpretar a Aidan nuevamente. La primera vez que este personaje apareció en “Sex And The City” fue en el episodio 5 (“No Ifs, Ands, or Butts”) de la tercera temporada.

Sex and they City - Mr. Big Meets Aidan

Carrie conoció a Aidan en una venta de muebles, y tras una primera cita fallida, el joven decidió darle una segunda oportunidad e incluso llegaron a estar comprometidos. Todo se vio trunco cuando apareció Mr. Big nuevamente, el otro gran amor de Carrie.

►TE PUEDE INTERESAR: A 27 años de su estreno, así luce hoy Tronchatoro de "Matilda"

¿Qué fue de la vida de Aidan Shaw de “Sex And The City”?

En la serie, John Corbett interpretó al diseñador Aidan Shaw. Además de aparecer en “Sex And The City”, el actor trabajó en producciones cinematográficas como “My Big Fat Greek Weeding” y “The Messengers”, mientras que en televisión apareció en “United States of Tara” y en la exitosa trilogía de Netflix “To All The Boys I’ve Loved Before” donde interpreta al padre de la protagonista.

John Corbett.png

En cuanto a su vida personal, John Corbett vive en un rancho en Santa Ynez Valley (California) y está en pareja con la actriz Mary Cathleeen Collins, más conocida como Bo Derek.