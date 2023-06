Además, el año pasado HBO Max estrenó la serie spin-off "And Just Like That", la cual este mes estrenará su segunda temporada (precisamente el 22 de junio).

¿De qué trata Sex And The City"

"Una columnista de sexo, Carrie Bradshaw, y sus tres amigas (Samantha, Charlotte y Miranda) exploran el mundo de las citas de Manhattan, haciendo una crónica de los hábitos más comunes de los neoyorquinos solteros", indica la sinopsis de la serie.

Sex and the City - Intro 2

"Sex And The City:" ¿Cómo lucen sus protagonistas hoy?

Sarah Jessica Parker (quien interpretó a Carrie) sigue siendo un ícono de la moda. Continúa en pareja con el actor Matthew Broderick, y tienen 3 hijos en común. Los últimos trabajos de la actriz fueron la secuela de "Hocus Pocus" en el 2022 y el spin-off de "And Just Like That".

Sex And The City 1.webp

Por su parte, Kim Cattrall ha participado en proyectos como la comedia de Star Plus "How I Met Your Father", de la cual es la protagonista y narradora. Además la semana pasada se confirmó que realizará una pequeña participación en la segunda temporada de "And Just Like That", a pesar de su enemistad con Sarah Jessica Parker.

Sex And The City 4.webp

En cuanto a Kristin Davis, en el 2020 se desempeñó como presentadora de televisión en el programa "Labor of love" y en el 2021 desplegó su talento como productora de la película "Deadly Illusions", de la que también fue protagonista.

Sex And The City 3.jpg

Por último, pero no menos importante, la actriz Cynthia Nixon se convirtió en un auténtico ícono para la comunidad LGBT. Vive en matrimonio desde el 2012 con Christine Marinoni y desde el año pasado forma parte del elenco protagónico de "The Gilded Age", en donde interpreta a Ada Brook.

Sex And The City 2.jpg

¿De qué tratará la segunda temporada de "And Just Like That"?

El 22 de junio llegará a la pantalla de HBO Max la segunda temporada del spin-off de "Sex And The City". "No sigues adelante porque estás lista. Sigues adelante porque has superado lo que eras antes", inicia contando Carrie Bradshaw en el tráiler oficial de la serie.

Poco se sabe de la segunda temporada, pero ya se confirmó la participación de Kim Cattrall (hecho que no ocurrió en la temporada anterior), y además en el tráiler se puede ver al personaje de Aidan (interpretado por el actor John Corbett), quien fue uno de los intereses amorosos más recordados de Carrie.