A 28 años de su estreno, así luce el niño que hizo de William Wallace en Corazón Valiente

¿Cómo luce hoy James Robinson, el actor que interpretó a William Wallace en "Corazón Valiente"?

"Braveheart fue una experiencia increíble. La gente me pregunta si es estoy cansando de hablar de ello, pero es algo de lo que estoy muy orgulloso", aseguró James Robinson en una entrevista. Robinson tiene actualmente 39 años y sigue trabajando como actor.

Corazón Valiente 1.jpg James Robinson interpretó a William Wallace en "Corazón William"

Además de trabajar en "Corazón Valiente", Robinson también tuvo una aparición en 2009 en la serie médica "Doctors". Posteriormente, regresó a la serie en el 2013, esta vez interpretando a Glen Barry en el episodio "Love to Hate You".

En 2013 también apareció en la serie "The Borgias", y en 2014 formó parte de la mini serie "Babylon".

El 9 de julio de 2016, hizo una aparición como invitado en el último episodio de la segunda temporada de la exitosa serie "Outlander", donde dio vida a Greg Edgars, el primer esposo de Gillian Edgars (interpretada por Lotte Verbeek) antes de que ella lo asesinara.

Claire Visits Geillis' Husband Greg Edgars | Outlander

Además de participar en esas series, Robinson también actuó en películas como "The Butterfly", "The Dark Return of Time", "Ashes, Bruce v Clark: Debate of Justice", "The Walk, Angel, Odd Posture, 7300 Days Later", "The Wee Man", "En Passant", "Jumpers", "Anglesey Road y Saxon", entre otras.