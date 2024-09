Un estudio determinó cuáles son las ciudades más educadas y maleducadas de España

vigo, ciudad, españa.jpg Un estudio reveló cuáles son las ciudades más y menos educadas de España

Vigo, la ciudad más educada de España

Para llegar a la conclusión, la plataforma de inglés mencionada preguntó a más de 1.500 personas que habitan en 19 ciudades distintas de España cuestiones básicas sobre el comportamiento y los modales de los habitantes en general.

Justamente, los comportamientos relacionados con la mala educación son estar con el teléfono constantemente en público, no acoger a forasteros, montar bullicio, ver vídeos en público, no dejar propina, etc.

Sin más rodeos, la conclusión final determinó que la ciudad más educada de España es Vigo, con una puntuación de mala educación de 5,17. Esta fue seguida de A Coruña-Oleiros-Arteixo y Valencia en la lista.

Un estudio reveló cuáles son las ciudades más y menos educadas de España

En los resultados generales del estudio, las respuestas indicaron que los residentes eran más maleducados que los no residentes, aunque más del 10% no supo qué decir en este sentido.

Las 10 ciudades más maleducadas de España

La otra cara del estudio fue protagonizada por aquellas ciudades que no tienen educación, con Santa Cruz de Tenerife liderando el ranking.

Algo que ha llamado la atención de todos debido a que siempre ha sido famoso por ser un sitio muy hospitalario es que Madrid, la capital del país, se encuentre en el puesto número 10 de la lista. Estas son las 10 ciudades con menos educación de toda España, según el estudio realizado por Preply: