La película con Jason Statham que te mantendrá en vilo durante dos horas: está en MAX.

Jason Statham y su mejor película de ciencia ficción en MAX

Tiburón es uno de los clásicos del cine como también del género terror; sin embargo, gracias a Jason Statham ha pasado a tener un contrincante en el catálogo del cine. Megalodón llegó a todos los cines del mundo en el año 2018 y las salas se llenaron con público que apostó por esto para disfrutar de un momento a pura acción.

El elenco de Megalodón está protagonizado por Jason Statham, quien le da la cinta de garantía a la película; el actor está acompañado por un gran equipo detrás: Li Bingbing, Rainn Wilson, Cliff Curtis, Ruby Rose, Jessica McNamee, Masi Oka y más.

Un detalle que pocos saben al respecto es que la trama de esta exitosa película es que está basada en un libro llamado "The Meg, a novel of deep terror" de Steve Alten. En lo que respecta a la historia que se cuenta en Megaolodón, expresa:

"Un submarino de aguas profundas, que forma parte de un programa internacional, es atacado por una enorme criatura y queda averiado en el fondo de la fosa oceánica más profunda del Pacífico, con su tripulación atrapada en el interior. El tiempo se acaba y un oceanógrafo chino, el Dr. Chang, recluta a Jonas Taylor (Jason Statham), un especialista en rescate en aguas profundas, en contra de los deseos de su hija Suyin (Li Bingbing) que cree que puede rescatar a la tripulación por sus propios medios. Pero ambos deberán unir sus fuerzas para salvar a la tripulación y también al océano de una amenaza imparable: un tiburón prehistórico de 23 metros conocido con el nombre de Megalodón".