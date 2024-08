Así luce Ali Senöy, el mejor amigo de "Melissa" en la telenovela de Turquía.

actor meliissa turquia (2).png

Cómo luce Görken, fuera de la telenovela "Melissa"

La telenovela "Melissa" tiene una trama muy particular compartida por la serie "Anne with an E" que está disponible en Netflix y fue producida por dicha plataforma de streaming. Además, está basada en el libro "Ana la de Tejas Verdes" escrito por Lucy Maud Montgomery en el año 1908.

Desde Google, la sinopsis de dicha historia relata: "Melissa es una niña huérfana maltratada por su familia adoptiva, hasta que decide mudarse a la finca de un hombre llamado Metín, donde comenzará a descubrir secretos de su familia biológica".

Entre los actores principales de la telenovela "Melissa", hay un pequeño niño que es el mejor amigo de la protagonista. Su nombre en la ficción es Görken, pero su nombre real es Ali Senöy y, aunque tiene su cuenta de Instagram en modo privado, su crecimiento se ha notado totalmente gracias a las fotografías que se han filtrado en las redes sociales.

A diferencia de la actriz protagonista de la telenovela, este actor tuvo su debut en la televisión con la historia de "Melissa"; sin embargo, seguramente le llegarán nuevas propuestas de trabajo luego de su trabajo estelar en esa ficción. Por último, el joven actor ha expresado en varias ocasiones que tiene una carrera en el cine y en el teatro, en paralelo a la telenovela.