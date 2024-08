Así luce hoy Michael Angarano, el actor principal de la película "Súper escuela de héroes" de Disney

actor disney super escuela.png

Cómo está hoy Michael Angarano de "Súper escuela de héroes"

Nacido en diciembre de 1987, Michael Angarano es de nacionalidad estadounidense porque nació en Brooklyn, Nueva York. Sin lugar a dudas, su carrera laboral debía ser referida al arte porque con apenas 13 años ya era parte de la industria del cine con la película "Casi famosos".

actor disney super escuela (2).png

Más adelante en el tiempo, el actor tuvo su gran papel protagónico en "Maniac Magee" producida por Nickelodeon y exclusivamente para televisión. Mucho tiempo después, llegó el momento en el que se convirtió en superhéroe con "Sky High" o "Súper escuela de héroes"; allí tuvo el papel de Will Stronghold.

actor disney super escuela (3).png

Sinopsis: "En un mundo donde los superhéroes son comúnmente aceptados, los hijos de estos se educan en Sky High, una prestigiosa universidad que desafía las leyes de gravedad. El joven Will, hijo del famoso Comandante Stronghold y la veloz Josie Jetstream, acaba de iniciar las clases y se encuentra con un terrible problema: no tiene superpoderes".

actor disney super escuela (4).png

Aunque su papel más famoso en el cine fue el de esa película, Michael Angarano siguió con su carrera actoral y fue parte de: Will y Grace, Snow Angels, El arte de pasar de todo, Rugrats, This is us y Oppenheimer. En paralelo, en el año 2021 fue padre por primera vez a un año de anunciar su compromiso con Maya Erskine.