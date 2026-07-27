Entrenamiento de fuerza y piel: los beneficios que van más allá del músculo

Reduce la inflamación sistémica de bajo grado .

. Disminuye el estrés oxidativo .

. Estimula la síntesis de colágeno .

. Favorece la producción de componentes de la matriz extracelular.

Mejora la organización de la dermis .

. Contribuye a disminuir factores asociados al adelgazamiento cutáneo.

Estos mecanismos explican por qué la piel puede verse más firme, densa y saludable en personas que realizan fuerza de manera regular.

La glicación es un proceso silencioso que acelera el envejecimiento de la piel.

El papel de las mioquinas en la salud cutánea

El estudio citado por GEDET muestra que el entrenamiento de fuerza estimula la liberación de mioquinas, moléculas producidas por el músculo durante la contracción. Estas sustancias pueden influir en el metabolismo cutáneo, favoreciendo procesos de reparación y regeneración.

Las mioquinas actúan como mensajeros entre músculo y piel, reforzando la idea de que el ejercicio tiene efectos sistémicos que van más allá del rendimiento físico.

Fuerza y flacidez facial: una relación indirecta

El entrenamiento de fuerza no “tensa” la piel del rostro de manera directa, pero sí contribuye a mejorar factores que influyen en la flacidez facial, como:

Mayor calidad dérmica (más colágeno y mejor matriz extracelular).

Mantenimiento de la masa muscular corporal.

Reducción de inflamación y estrés oxidativo.

Mejora de la composición corporal.

Estos efectos globales favorecen un aspecto más firme y saludable.

El ejercicio aeróbico también aporta beneficios

La dermatología recomienda no comparar fuerza y aeróbico, sino combinarlos. El ejercicio aeróbico actúa mediante mecanismos complementarios:

Mejora la circulación sanguínea cutánea ,

, Aumenta el aporte de oxígeno y nutrientes.

Reduce el estrés oxidativo.

Favorece sistemas antioxidantes propios del organismo.

Regula la inflamación sistémica.

Mejora la función barrera de la piel .

. Influye en factores clave como sueño, estrés, sensibilidad a la insulina y salud cardiovascular.

El entrenamiento de fuerza estimula la síntesis de colágeno y la matriz extracelular.

Además, en enfermedades inflamatorias como psoriasis, acné, dermatitis atópica o rosácea, el aeróbico bien pautado puede ser un aliado.

Cuál es la combinación óptima para una piel joven

La recomendación general coincide con las guías de salud de la OMS:

150 a 300 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado (caminar rápido, correr suave, nadar, bicicleta).

de ejercicio aeróbico moderado (caminar rápido, correr suave, nadar, bicicleta). 2 a 3 sesiones semanales de entrenamiento de fuerza.

La clave es una combinación equilibrada: base aeróbica regular y fuerza varias veces por semana para favorecer un envejecimiento cutáneo saludable.

La elección del ejercicio también depende de la patología: en rosácea se debe evitar el sobrecalentamiento; en dermatitis atópica, controlar el sudor y el roce; y en deportes al aire libre, reforzar la fotoprotección.

El entrenamiento de fuerza y el ejercicio aeróbico forman una dupla clave para mejorar la piel y favorecer un envejecimiento saludable. La evidencia científica confirma que el deporte impacta en la dermis, el colágeno y la inflamación. La mejor rutina es aquella que combina ambos tipos de ejercicio de forma equilibrada.