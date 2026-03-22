La Reserva Natural Villavicencio refuerza su estrategia para la conservación del agua

Sitio Ramsar, cuna de humedales

Actualmente, el área protegida cuenta con más de 45 humedales identificados, ecosistemas que funcionan como reservorios de agua dulce, favorecen la recarga de acuíferos y sostienen el equilibrio ambiental del territorio. Al mismo tiempo, se trata de ambientes frágiles, expuestos a amenazas como la presencia de ganado doméstico, especies exóticas invasoras como la rosa mosqueta, la circulación de vehículos fuera de camino y los efectos del cambio climático.

“Este plan no es solo un documento técnico; es parte de nuestro compromiso para que las próximas generaciones de mendocinos sigan contando con este recurso tan vital”, señaló Silvina Giudici, Responsable de la Reserva Natural Villavicencio.

En paralelo, continúa el desarrollo del inventario de humedales, una iniciativa que permite identificarlos, caracterizarlos y monitorear su estado de conservación. Este trabajo se lleva adelante junto a investigadores del CONICET y especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo.

El valor ambiental de la RNV también cuenta con reconocimiento internacional: en 2017 fue incorporada como sitio de importancia internacional para la conservación de humedales bajo la Convención Ramsar, una distinción que refuerza la relevancia global de estos ecosistemas y la necesidad de sostener su monitoreo, protección y restauración en el tiempo.