La minería sostenible impulsa inversiones, empleo e infraestructura en Mendoza

Entre ellos, una inversión promedio anual de U$S100 millones en exploración y estudios, una inversión de capital (CAPEX) estimada en U$S12.700 millones, exportaciones por U$S2.900 millones anuales y la generación de más de 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Estos empleos se distribuyen tanto en los proyectos productivos como en las cadenas de valor asociadas a la logística, el transporte, la ingeniería, el mantenimiento, los servicios técnicos y la provisión de insumos locales, fortaleciendo el entramado productivo mendocino y las economías regionales.

Mendoza, hacia un hub financiero para la minería y la energía

En paralelo, Mendoza avanza en su posicionamiento como hub financiero regional para la minería y la energía. A través de iniciativas como el Finance Day & TSX Roadshow y la firma del convenio Puente Andino, se consolidó un esquema de cooperación entre el Gobierno de Mendoza, la Bolsa de Comercio de Mendoza, la Toronto Stock Exchange (TSX) y Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

Este marco institucional promueve el acceso de los proyectos mendocinos a los mercados de capitales internacionales, impulsando estándares de transparencia, cumplimiento normativo y criterios ESG, hoy centrales para la toma de decisiones de inversión a nivel global. A partir de este esquema se desarrollan foros de inversión, instancias de vinculación directa entre proyectos e inversores especializados y acciones de capacitación financiera, posicionando a Mendoza como sede de encuentros estratégicos para la región andina.

Caminos productivos y desarrollo territorial

El desarrollo minero también se traduce en inversiones concretas en infraestructura vial. En el Malargüe Distrito Minero Occidental, el programa Caminos Productivos avanza en la mejora de 380 kilómetros de caminos existentes y la construcción de 80 kilómetros de nuevas trazas.

Estas obras fortalecen la conectividad territorial, optimizan la logística productiva y generan beneficios directos para comunidades locales y actividades complementarias como la ganadería, el turismo y otros sectores económicos, bajo un enfoque de infraestructura de uso múltiple.

Las obras de infraestructura que genera la minería tienen usos múltiples, que benefician a las personas del lugar aunque se dediquen a otras actividades.

Infraestructura eléctrica estratégica

La actividad minera impulsa además el crecimiento energético de la provincia. En este marco, se firmó un convenio entre PSJ Cobre Mendocino y Distrocuyo para la construcción de la Estación Transformadora San Jorge 220/33 kV y una nueva Línea de Alta Tensión de 220 kV, que la vinculará con la Estación Transformadora Mendoza Norte.

Esta infraestructura permitirá mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en Uspallata y su área de influencia, ampliar la capacidad disponible para futuras actividades productivas y facilitar el acceso a energía más eficiente y con menores emisiones de CO, generando condiciones favorables para el desarrollo sostenible del territorio.

De este modo, la minería sostenible se consolida en Mendoza como una política pública de largo plazo, orientada a generar empleo, fortalecer la infraestructura estratégica y ampliar la base productiva provincial, integrando inversión privada, financiamiento internacional y previsibilidad normativa.