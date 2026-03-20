Gestión patrimonial: por qué crece el interés de empresarios mendocinos por planificar sus inversiones en 2026.

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El equipo de Wealth Management detectó un fuerte incremento en consultas vinculadas a:

Construcción de carteras, combinando bonos soberanos, corporativos y CEDEARs, en un contexto donde vuelven a valorarse las estrategias de inversión con instrumentos en pesos.

Planificación patrimonial, especialmente para quienes apuntan a proteger ahorros y ordenar horizontes de inversión, con presencia tanto en Argentina como en el mercado de Estados Unidos.

Inversiones de corto plazo en pesos pero de gran valor como el FCI IOL Cash Management, que rinde un 31,5% anual ganándole claramente al Plazo Fijo tradicional, con liquidez inmediata y con posibilidad de rescatar en 24hs.

Mendoza: crecimiento de inversiones con asesoramiento patrimonial profesional

Dada esta tendencia, estas herramientas ganan especial relevancia en la plaza mendocina entre quienes buscan diversificar sus activos con un acompañamiento que trascienda la coyuntura.

Cada usuario del segmento accede a portafolios diseñados a medida según su perfil de riesgo -conservador, moderado o agresivo- junto a atención personalizada para la gestión de su cuenta, permitiendo ajustar la hoja de ruta financiera en función del contexto macro y los movimientos del mercado de capitales.

Además del acompañamiento uno a uno, los clientes acceden a espacios de networking y webinars exclusivos con economistas, traders y especialistas del ecosistema, que les permiten ampliar su educación financiera y potenciar su toma de decisiones.

A 25 años de su lanzamiento, IOL Inversiones consolida así un segmento pensado para quienes necesitan mayor profundidad de análisis y un soporte profesional para transitar 2026 con mayor previsión, orden y claridad financiera.

Para más información sobre IOL Inversiones y su propuesta de Wealth Management, ingresar en sus plataformas oficiales.