En una provincia con fuerte perfil empresario como Mendoza, donde conviven sectores clave como el vino, la agroindustria, la energía y los servicios, crece el interés por herramientas que permitan ordenar y proyectar el patrimonio en el largo plazo. En ese contexto, IOL Inversiones, la fintech que ya superó los dos millones de clientes, observa una mayor demanda de soluciones que combinan oportunidades de inversión locales e internacionales.
Gestión patrimonial: por qué crece el interés de empresarios mendocinos por planificar sus inversiones en 2026
Empresarios mendocinos impulsan nuevas estrategias de inversiones en Mendoza con asesoramiento profesional y planificación patrimonial a largo plazo
Frente a este escenario, la compañía refuerza su propuesta de Wealth Management, un servicio orientado a quienes buscan ir más allá de la autogestión y contar con acompañamiento profesional para planificar su visión patrimonial financiera.
Empresarios mendocinos apuestan a diversificar inversiones en Mendoza
“Hoy los usuarios no solo buscan alternativas de corto plazo para rentabilizar sus inversiones; también quieren entender, planificar y tomar decisiones con respaldo profesional pensando en su futuro financiero. Desde la jubilación hasta la construcción de un patrimonio de largo plazo, Wealth Management se convierte en ese espacio intermedio entre la autogestión y una planificación estratégica”, señala Enrique Chimeno, Commercial Manager de IOL.
El equipo de Wealth Management detectó un fuerte incremento en consultas vinculadas a:
Construcción de carteras, combinando bonos soberanos, corporativos y CEDEARs, en un contexto donde vuelven a valorarse las estrategias de inversión con instrumentos en pesos.
Planificación patrimonial, especialmente para quienes apuntan a proteger ahorros y ordenar horizontes de inversión, con presencia tanto en Argentina como en el mercado de Estados Unidos.
Inversiones de corto plazo en pesos pero de gran valor como el FCI IOL Cash Management, que rinde un 31,5% anual ganándole claramente al Plazo Fijo tradicional, con liquidez inmediata y con posibilidad de rescatar en 24hs.
Mendoza: crecimiento de inversiones con asesoramiento patrimonial profesional
Dada esta tendencia, estas herramientas ganan especial relevancia en la plaza mendocina entre quienes buscan diversificar sus activos con un acompañamiento que trascienda la coyuntura.
Cada usuario del segmento accede a portafolios diseñados a medida según su perfil de riesgo -conservador, moderado o agresivo- junto a atención personalizada para la gestión de su cuenta, permitiendo ajustar la hoja de ruta financiera en función del contexto macro y los movimientos del mercado de capitales.
Además del acompañamiento uno a uno, los clientes acceden a espacios de networking y webinars exclusivos con economistas, traders y especialistas del ecosistema, que les permiten ampliar su educación financiera y potenciar su toma de decisiones.
A 25 años de su lanzamiento, IOL Inversiones consolida así un segmento pensado para quienes necesitan mayor profundidad de análisis y un soporte profesional para transitar 2026 con mayor previsión, orden y claridad financiera.
Para más información sobre IOL Inversiones y su propuesta de Wealth Management, ingresar en sus plataformas oficiales.