Gerardo Lorenzo, Ejecutivo del Año: triple reconocimiento para Grupo Lorenzo en la Cena Anual de AEM

La noche también tuvo al grupo empresario como uno de las grandes protagonistas del evento: Grupo Lorenzo obtuvo otros dos premios clave que consolidan su performance institucional. La firma fue distinguida como Mejor Empresa del Sector Comercial y como Empresa Generadora de Nuevos Empleos, reafirmando su rol en la dinamización económica y en la creación de oportunidades laborales en la región.

Estos logros coronaron una velada donde el grupo volvió a ratificar su posicionamiento como líder del mercado automotor cuyano.

Un liderazgo que trasciende Mendoza

El desempeño premiado encuentra sustento en la estructura y el crecimiento de Grupo Lorenzo, considerado el conglomerado de concesionarias más importante de Cuyo, con presencia en Mendoza, San Juan y San Luis. Su red integra marcas y servicios de gran diversidad, entre ellas:

JC Lorenzo (Ford)

Lorenzo Automotores (Fiat)

Lorwest (Jeep y Ram)

Lorenzo Automobile (Peugeot y Citroën)

MotoKi

Voge

BAIC

Autoferia (Shineray, JMC, JAC y vehículos usados)

Con esta amplia cobertura y una estrategia de expansión sostenida, el grupo se consolida como un actor central en la industria automotriz y un referente clave dentro del entramado empresarial regional.