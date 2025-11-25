El Grupo Lorenzo anuncia la apertura oficial del nuevo concesionario Voge by Lorenzo en San Rafael, consolidando así su expansión en Cuyo y reforzando su compromiso con el segmento de motocicletas premium. La compañía, que ya representa a la marca en la provincia de San Luis, apuesta ahora por el sur mendocino con un espacio moderno, especializado y pensado para acercar toda la gama Voge a los usuarios de la región.
Voge se expande en Cuyo de la mano de Grupo Lorenzo
La marca de motos premium tendrá su nueva concesionaria en San Rafael bajo el nombre de Voge by Lorenzo
Voge se ha posicionado como una de las propuestas más sólidas dentro del segmento adventure, touring y naked. Su línea de productos combina ingeniería de alta calidad, diseño contemporáneo y tecnología de vanguardia, respondiendo a las demandas de motociclistas que buscan prestaciones, confiabilidad y una experiencia de manejo superior. Modelos como la recientemente presentada DS800X Rally, la 525ACX o la 300R son ejemplos del desarrollo técnico de Voge, con motorizaciones eficientes, suspensiones premium y sistemas avanzados de seguridad como frenos ABS de última generación.
La llegada de Voge a San Rafael, con su local ubicado en Av. Mitre 563, representa un paso estratégico tanto para la marca como para Grupo Lorenzo y una experiencia completa para el cliente. El nuevo concesionario ofrecerá asesoramiento especializado, test rides, un catálogo completo de motocicletas y accesorios, garantizando a los usuarios una atención integral respaldada por una empresa con amplia trayectoria en la región. Además, un servicio de posventa de alto nivel a la altura que esta marca requiere, más la garantía que da el respaldo necesario y la confianza a la que el rider está acostumbrado.
Desde Grupo Lorenzo expresan el orgullo de ofrecer a los clientes de Cuyo un espacio donde la calidad y el diseño de las motos se combinan con un servicio a la altura de sus exigencias, reafirmando el liderazgo en el mercado automotriz y de motos de la región y acercando. En esta oportunidad, ofreciendo a los sanrafaelinos una marca reconocida por su innovación, robustez y clara orientación hacia quienes viven la aventura sobre dos ruedas.
La apertura oficial del concesionario Voge by Lorenzo será el 27 de noviembre a las 20, en la dirección del mismo: Av. Mitre 563, San Rafael.
Inédita “rodada” de apertura
El rugido de las motos marcará el camino en el VOGE TOUR · By Lorenzo, una rodada que conecta San Luis con San Rafael el día 27 de noviembre, horas previas a la inauguración. Será una oportunidad para celebrar la pasión por la aventura sobre dos ruedas. Liderada por Yago x América (@yagoxamerica), embajador oficial de VOGE, esta experiencia es mucho más que un trayecto: es un encuentro entre quienes viven la carretera como un estilo de vida.
Cada kilómetro será una declaración de los valores que inspiran a VOGE: libertad, diseño, comunidad y espíritu motero. Una oportunidad para compartir historias, disfrutar paisajes únicos y anticipar la apertura de la nueva “casa” de VOGE en el Sur de Mendoza, donde la pasión por las motos tendrá su hogar.
Los detalles de encuentro
Rodada Voge
Distancia: aprox. 300 km.
Salida desde San Luis: jueves 27 de noviembre de 8:30 / 9:00 h.
Llegada a San Rafael: jueves 27 de noviembre a las 13:00 h. Ruta: https://maps.app.goo.gl/6ptpc8PaHF9DfZSp6
Tres paradas planificadas para contenido:
· Punto 1 – Salida (San Luis).
· Punto 2 – Zona de Tunuyán.
· Punto 3 – Antes del ingreso a San Rafael.
Sobre Grupo Lorenzo
Grupo Lorenzo, que incluye Voge by Lorenzo, opera 17 sucursales integradas con más de 500 empleados, tres centros logísticos y su propia flota de camiones, lo que garantiza operaciones eficientes en toda la región. Ofrece vehículos nuevos y usados, motocicletas, servicios postventa y soluciones de movilidad, representando a marcas líderes mundiales. Su cartera incluye concesionarios oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, RAM, Voge y Autoferia, así como Motoki, especializada en motocicletas multimarca y movilidad eléctrica.