Voge se expande en Cuyo de la mano de Grupo Lorenzo

Img-Voge-SR-interior_B Voge se ha posicionado como una de las propuestas más sólidas dentro del segmento adventure, touring y naked.

Desde Grupo Lorenzo expresan el orgullo de ofrecer a los clientes de Cuyo un espacio donde la calidad y el diseño de las motos se combinan con un servicio a la altura de sus exigencias, reafirmando el liderazgo en el mercado automotriz y de motos de la región y acercando. En esta oportunidad, ofreciendo a los sanrafaelinos una marca reconocida por su innovación, robustez y clara orientación hacia quienes viven la aventura sobre dos ruedas.

La apertura oficial del concesionario Voge by Lorenzo será el 27 de noviembre a las 20, en la dirección del mismo: Av. Mitre 563, San Rafael.

Inédita “rodada” de apertura

El rugido de las motos marcará el camino en el VOGE TOUR · By Lorenzo, una rodada que conecta San Luis con San Rafael el día 27 de noviembre, horas previas a la inauguración. Será una oportunidad para celebrar la pasión por la aventura sobre dos ruedas. Liderada por Yago x América (@yagoxamerica), embajador oficial de VOGE, esta experiencia es mucho más que un trayecto: es un encuentro entre quienes viven la carretera como un estilo de vida.

Cada kilómetro será una declaración de los valores que inspiran a VOGE: libertad, diseño, comunidad y espíritu motero. Una oportunidad para compartir historias, disfrutar paisajes únicos y anticipar la apertura de la nueva “casa” de VOGE en el Sur de Mendoza, donde la pasión por las motos tendrá su hogar.

Los detalles de encuentro

Rodada Voge

Distancia: aprox. 300 km.

Salida desde San Luis: jueves 27 de noviembre de 8:30 / 9:00 h.

Llegada a San Rafael: jueves 27 de noviembre a las 13:00 h. Ruta: https://maps.app.goo.gl/6ptpc8PaHF9DfZSp6

Tres paradas planificadas para contenido:

· Punto 1 – Salida (San Luis).

· Punto 2 – Zona de Tunuyán.

· Punto 3 – Antes del ingreso a San Rafael.

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo, que incluye Voge by Lorenzo, opera 17 sucursales integradas con más de 500 empleados, tres centros logísticos y su propia flota de camiones, lo que garantiza operaciones eficientes en toda la región. Ofrece vehículos nuevos y usados, motocicletas, servicios postventa y soluciones de movilidad, representando a marcas líderes mundiales. Su cartera incluye concesionarios oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, RAM, Voge y Autoferia, así como Motoki, especializada en motocicletas multimarca y movilidad eléctrica.