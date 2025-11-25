AEM celebra el talento y la gestión: se anuncian los ternados a la Premiación Empresarial 2025

Este año, 17 categorías reunirán a referentes de diversos sectores que han demostrado compromiso, liderazgo y excelencia en su gestión. La ceremonia de entrega se llevará a cabo el 28 de noviembre, en Hilton Mendoza, donde AEM celebrará a las empresas y ejecutivos que impulsan el desarrollo económico y social de la provincia.

foto2 La ceremonia de entrega se llevará a cabo el 28 de noviembre, en Hilton Mendoza.

Durante la velada, además, se incluirá la entrega de un Premio a la trayectoria y otros reconocimientos especiales.