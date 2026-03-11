Este viernes llega la "Carrera Territorio Running Vendimia 2026" a las calles de Godoy Cruz

En el marco de las celebraciones vendimiales, Territorio Yacopini, con la Municipalidad de Godoy Cruz, anunció una nueva edición de la Carrera Territorio Running Vendimia Nocturna 2026. Este año se espera la concurrencia de unos 500 participantes. El evento deportivo, que se posiciona como un clásico del calendario provincial, tendrá lugar este viernes 13 de marzo a partir de las 20.
La competencia propone un recorrido de 5 kilómetros diseñado para corredores de todos los niveles, incluyendo categorías por edades y especiales, promoviendo la integración y el deporte al aire libre en un entorno urbano único.
Detalles del circuito de la carrera y servicios
La carrera tendrá su punto de partida en Av. San Martín 600 (Godoy Cruz) con dirección hacia el sur. La organización ha dispuesto un operativo integral para garantizar la seguridad y el confort de los participantes, que incluye:
- Sistema de cronometraje por chip descartable.
- Puestos de hidratación y entrega de frutas.
- Controles médicos, servicio de ambulancia y cobertura de seguro para todos los competidores.
- Personal de seguridad y medalla finisher para quienes completen el recorrido.
Inscripciones y beneficios
El valor de la inscripción para el público general es de $30.000. Los interesados pueden asegurar su lugar a través del siguiente enlace.
Cabe destacar que los miembros de la Comunidad de Territorio cuentan con un beneficio exclusivo del 50% de descuento (cupos limitados). Éste aplica exclusivamente a clientes Territorio Yacopini que sean titulares de las marcas Volkswagen, Nissan, Chevrolet, ByD, Ducati y Usados.
Acreditaciones y entrega de kits:
La entrega de los kits de corredor se realizará el mismo viernes 13 de marzo, de 15 a 19, en las instalaciones de Territorio Yacopini (San Martín Sur N°600, Godoy Cruz). Para retirar el kit, los participantes deberán presentar:
- DNI
- Deslinde de responsabilidad firmado o certificado médico
- Comprobante de inscripción y de pago (digital o impreso)
Con esta iniciativa, Territorio Yacopini reafirma su compromiso con la promoción de hábitos saludables y el apoyo a las actividades culturales y deportivas que enriquecen la identidad mendocina en su mes más importante.
La organización deportiva está a cargo de Productora MLT Eventos Sport. Acompañan esta iniciativa: Oscar David Mayorista, Finca Magnolia, Universidad Maza, Termas de Cacheuta.