Este viernes llega la "Carrera Territorio Running Vendimia 2026" a las calles de Godoy Cruz

Sistema de cronometraje por chip descartable.

Puestos de hidratación y entrega de frutas.

Controles médicos, servicio de ambulancia y cobertura de seguro para todos los competidores.

Personal de seguridad y medalla finisher para quienes completen el recorrido.

Inscripciones y beneficios

El valor de la inscripción para el público general es de $30.000. Los interesados pueden asegurar su lugar a través del siguiente enlace.

Cabe destacar que los miembros de la Comunidad de Territorio cuentan con un beneficio exclusivo del 50% de descuento (cupos limitados). Éste aplica exclusivamente a clientes Territorio Yacopini que sean titulares de las marcas Volkswagen, Nissan, Chevrolet, ByD, Ducati y Usados.

Acreditaciones y entrega de kits:

La entrega de los kits de corredor se realizará el mismo viernes 13 de marzo, de 15 a 19, en las instalaciones de Territorio Yacopini (San Martín Sur N°600, Godoy Cruz). Para retirar el kit, los participantes deberán presentar:

DNI

Deslinde de responsabilidad firmado o certificado médico

Comprobante de inscripción y de pago (digital o impreso)

Con esta iniciativa, Territorio Yacopini reafirma su compromiso con la promoción de hábitos saludables y el apoyo a las actividades culturales y deportivas que enriquecen la identidad mendocina en su mes más importante.

La organización deportiva está a cargo de Productora MLT Eventos Sport. Acompañan esta iniciativa: Oscar David Mayorista, Finca Magnolia, Universidad Maza, Termas de Cacheuta.