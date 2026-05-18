Arlink Negocios, el motor tecnológico detrás de municipios premiados por su innovación y eficiencia

Arlink Negocios Arlink Negocios ofrece servicios de telecomunicaciones a 3 municipios de Mendoza distinguidos por los Premios RIL 2026. Foto: Gentileza Arlink Negocios

Esta infraestructura conforma una Red de Área Metropolitana (MAN) de alta disponibilidad que funciona de manera 100% segura y privada, transportando la información pública crítica sin necesidad de salir a Internet, reduciendo a cero los riesgos de intrusiones o ciberataques externos.

"Para Arlink Negocios es un orgullo enorme saber que nuestros clientes, los municipios de Luján de Cuyo, Ciudad de Mendoza y Maipú hayan sido de los más premiados en 'La Noche de los Intendentes', consolidándose como verdaderas Smart Cities gracias al fruto de su visión vanguardista", destacó Ruben Staglianò, gerente general de Arlink Negocios.

Soluciones integrales para la transformación digital de los gobiernos locales

El gerente general de Arlink Negocios contempló: "La transformación hacia una ciudad inteligente no es solo software; requiere de una infraestructura robusta, segura y de alta disponibilidad que actúe como los cimientos de una gestión eficiente. Nuestro compromiso es seguir aportando soluciones a medida, desde redes privadas hasta sistemas avanzados de videovigilancia urbana, fiscalización vehicular, acceso a Internet y ciberseguridad, para que cada intendente pueda enfocarse en mejorar la vida de sus vecinos con total tranquilidad tecnológica".

La exitosa experiencia con las redes MAN en el Gran Mendoza consolida la capacidad de Arlink Negocios para resolver los desafíos de infraestructura de los gobiernos modernos mediante un portfolio diseñado exclusivamente para el sector público:

Conectividad de Alta Disponibilidad: Enlaces simétricos y redes privadas (Lan to Lan / MAN / WAN) dedicadas al funcionamiento ininterrumpido de trámites, expedientes digitales y atención al ciudadano.

Videovigilancia Urbana: Sistemas integrados de cámaras de seguridad y centros de monitoreo de alta resolución distribuidos estratégicamente para el cuidado del espacio público.

Ciberseguridad Avanzada: Protección perimetral de datos, blindaje de servidores municipales y mitigación de amenazas informáticas.

Servicios Satelitales: Conectividad de contingencia y soluciones de alta velocidad para parajes rurales, delegaciones remotas o zonas de alta montaña donde el despliegue terrestre es limitado.

Con un soporte técnico local disponible las 24 horas y una red de fibra óptica en constante expansión, Arlink Negocios reafirma su compromiso de acompañar el crecimiento de las ciudades, transformando la infraestructura tecnológica en herramientas concretas de bienestar y eficiencia para los ciudadanos.