Una joven recicla caucho y cortinas blackout, fabrica bolsos y da capacitaciones en cárceles.

El comienzo de Chamama, diseño de bolsos reciclados

Sofía primero creó Punto Cruz hace casi diez años y reciclaba caucho y hacía accesorios pero con una estética más rústica y las costuras a mano. En 2015 se quedó embarazada de su primera hija Coral y al año siguiente de Malú y no pudo continuar con el emprendimiento.

Chamama empezó oficialmente hace tres años cuando logró comprar la primera máquina industrial para trabajar el caucho y empezó a hacer billeteras. "En septiembre del 2020 salí de mi casa a comprar y veo bolsas de consorcio en la puerta. Vivía al lado de una fábrica de cortinas. Saqué un pedazo, probé e hice el primer bolso, la fusión de los dos materiales y quedó fantástico", contó a Diario UNO.

La joven estaba buscando con qué fusionar el caucho para que quedara bonito y que el producto no fuera 100% de caucho el producto. Utiliza principalmente screen, es un tipo de blackout, pero también toldos y lonas.

La evolución de Chamama

Buscó una cooperativa para trabajar en conjunto, no funcionó, pero una chica escuchó su situación, se quería ir de la cooperativa, le escribió y empezaron a trabajar juntas. Pidió el crédito Emprende Semilla y se pudo comprar una máquina. "Estuvo laburando conmigo mucho tiempo en mi máquina, en mi casa, pero se nos complicó porque las dos teníamos hijos, se nos juntaban y terminamos siendo niñeras", dijo Sofía.

Cuando se separó en 2022, se compró otra máquina y cada una trabajaba en su casa, hasta hace unos meses, que volvió a quedarse sola con el emprendimiento y ahora la ayuda su hermano, Camilo. Los precios de las billeteras arrancan de $10.000 y el producto más caro es una mochila grande, que sale $30.000.

"Yo vivo de esto, somos hábiles de familia en lo que es el diseño y en lo artesanal. Mis padres hacen materos de colores muy hermosos. Siempre me gustó todo lo manual. Incluso no sabía usar máquina de coser y de repente aprendí a usar una industrial sola. Como autodidacta, pero no estudié nada", aseguró.

De dónde obtiene el caucho y el blackout y el cuidado del medio ambiente

La fábrica de cortinas le dona el blackout, unas gomería de Rodeo de la Cruz y otras bicicleterías el caucho y ella a cambio les lleva productos terminados. No tiene puntos fijos de recolección sino que ella busca los materiales.

El lema de Chamama es "para algunos es basura, para otros un tesoro". "Para mí es muy importante el medio ambiente, considero que estoy sumando un montón. Si cada uno pone lo suyo para cuidarlo, podemos hacerlo juntos. Desde muy chica, fui muy protectora y cuidadosa", afirmó Sofía.

Sostuvo que ella no buscó hacer un producto desde cero, comprar tela y diseñarlo, que era más fácil. "Siento que elegí el camino más difícil porque tengo una cierta responsabilidad con el planeta, yo lo habito. Lo económico también me sirve, tiene un punto a favor, me cerraba por todos lados, más allá de que el trabajo sea super duro, porque el caucho es muy difícil, lo tengo que buscar, es pesado, lo tengo que lavar, lo tengo que coser, para coserlo es difícil", agregó.

Sofía dijo que es muy difícil comercializar en Argentina productos hechos con material reciclado porque la gente piensa que debés venderlo casi gratis y tiene una gran producción detrás.

Capacitaciones de reciclado y emprendedurismo en las cárceles de Mendoza

Sofía realizó varias capacitaciones para formarse en supra reciclaje, emprendedurismo y conoció a Pablo Gareca, de la Dirección de Emprendedores del Ministerio de Economía y Energía de Mendoza, a quien le gustó mucho la marca, su forma de ser y le planteó la propuesta de enseñar a los presos en las cárceles.

"Al principio me daba miedo, pero después humanizás, muy pocas veces hablamos de sus causas. Empecé con una compañera y se bajó, me quedé yo sola en textil, pero encontré mi lugar en el mundo. Es fantástico, yo nunca había dado clases y de repente estoy haciéndolo", dijo.

Sofía explicó que en 2022 empezó a trabajar en Almafuerte y en Boulogne Sur Mer y cerraron el 2023 en un comedor en El Sauce. Ella enseña sobre reciclado y diseño de los accesorios y una compañera da emprendedurismo y enseña a leer, escribir. En febrero harán mochilas para niños en el comedor.

"Los presos están felices porque nosotros somos la libertad para ellos. No va nadie ni están con andie. La hemos pasado muy bien, sobre todo este año, que trabajamos con mujeres y la experiencia fue fantástica. El blackout les llega todo el tiempo de una fábrica, siempre tienen el material y están haciendo terminaciones de maneras rústicas. Tienen su emprendimiento ya armado adentro y la idea es que cuando ellos salgan, tengan algo en la cabeza armado para poder insertarse. Porque si no, salen a robar", sostuvo.

El Sello del Buen Diseño y los proyectos para el 2024

En 2022 Chamama ganó el Sello del Buen Diseño, que según contó Sofía, es el premio máximo de Argentina. Participan de forma libre y gratuita diseñadores de todo el país, luego hace una selección de mil productos. Ella mandó tres y eligieron su bolso tote, le dieron una certificación y lo incluyen en un catálogo.

"Me gustó ganar porque soy una marca súper nueva, emergente, y de repente estaba con un montón de grandes marcas compitiendo, que tienen un montón de trayectoria y plata para poder invertir. Estoy muy contenta con los resultados, realmente me ha costado un montón, porque todo sale de mí, es a pulmón", dijo la joven.

En 2023 fue junto a un colectivo de diseñadoras mendocinas a Puro Diseño, la principal feria de diseño de la Argentina, que fue en La Rural. Son tres días en donde exponen en stands sus productos. "He logrado los objetivos que he querido, ahora tengo nuevos para este año", aseguró Sofía.

Explicó que están armando un proyecto entre los diseñadores mendocinos para hacerse conocidos. "En Mendoza está bastante apagado lo que es diseño, o solo existen grandes marcas y el resto no se conoce. Es el objetivo en el 2024 es romperla", cerró.