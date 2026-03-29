Mendoza gana protagonismo mundial en el aceite de oliva de la mano de Miguel Zuccardi

Miguel Zuccardi en un olivo - aceite de oliva El olivicultor Miguel Zuccardi busca posicionar a Mendoza con la variedad Arauco de aceite de oliva virgen extra (AOVE). Foto: Gentileza Familia Zuccardi

En ese contexto, la presencia de Miguel Zuccardi representa a su vez una distinción al potencial de la olivicultura argentina y, particularmente, al papel de Mendoza como una de las regiones más prometedoras de América del Sur para la producción de aceites premium gracias a la variedad Arauco.

Es que uno de los aspectos que más valoró la comunidad internacional de los Brave Millers ("Molineros Valientes") fundada en Italia, al anunciar la incorporación del olivicultor mendocino fue su trabajo sostenido con Arauco, el único olivar autóctono de Argentina que proviene principalmente de Mendoza y La Rioja y que tiene una historia de origen centenaria.

La variedad de aceite de oliva que distingue a Mendoza en el mundo

Uno de los aspectos que más valoró la organización italiana al anunciar la incorporación de Miguel Zuccardi fue su labor con la variedad Arauco de aceites de oliva virgen extra, llegada desde Europa a la Argentina hace más de 4 siglos.

Desde Frantoiani Coraggiosi, que reconoce con los Brave Millers, destacaron que Familia Zuccardi fue pionera en apostar por esta variedad para la producción de aceites monovarietales capaces de expresar el carácter del terroir mendocino.

“Miguel creyó en el potencial del aceite de oliva virgen extra de Argentina cuando pocos lo hacían, demostrando que incluso lejos del Mediterráneo es posible producir un AOVE de clase mundial”, señalaron en su sitio web.

Olivares de Familia Zuccardi - industria de aceites de oliva Familia Zuccardi cultiva unas 350 hectáreas de olivos propios, donde la variedad Arauco ocupa un lugar central. Foto: Gentileza Familia Zuccardi

Para Zuccardi, este reconocimiento también tiene un valor simbólico para el país y su identidad productiva que se centra en Mendoza. “Lo más interesante de esto es que visibiliza nuestra región y especialmente la variedad Arauco, que es nuestra variedad local y nos da una unicidad en el mundo”, explicó en contacto con Diario UNO.

De este modo se refirió a la variedad Arauco de aceite de oliva que tiene una historia singular en nuestra tierra: fue la primera variedad de olivo introducida en América alrededor de 1550, y todavía hoy existen ejemplares centenarios que pertenecen a este cultivo de aceite de oliva virgen extra y brinda propiedades únicas para una sana alimentación.

Los Zuccardi y su labor de protección de la variedad Arauco

Es que durante décadas se utilizó principalmente para aceitunas de mesa, pero en los últimos años comenzó a destacarse también por su enorme potencial para la elaboración de aceites de alta calidad.

La Familia Zuccardi fue una de las primeras en explorar ese potencial en Mendoza. En 2004, el proyecto Familia Zuccardi Aceites Varietales comenzó a trabajar Arauco para la producción de aceites monovarietales que con el tiempo permitió posicionar la variedad en el escenario internacional.

“Es una variedad fantástica, con un potencial de calidad altísimo en aceite de oliva. Nosotros fuimos de los primeros en utilizarla para aceites monovarietales y hoy es la principal variedad en nuestros cultivos”, confirmó Miguel Zuccardi.

Fábrica de aceite de oliva de Familia Zuccardi En el 2004 los Zuccardi fueron pioneros en elaborar aceites de oliva monovarietales con la variedad Arauco. Foto: Gentileza Familia Zuccardi

En la actualidad, la empresa de los Zuccardi cultiva unas 350 hectáreas de olivos propios, donde la variedad Arauco ocupa un lugar central. Mantenerla y preservarla, según el productor, "implica también mostrar su calidad al mundo".

“Los productores la eligieron durante siglos porque se adapta muy bien a nuestra región. La forma de preservarla es demostrar todo el potencial que tiene”, remarcó el mendocino que a partir de ahora pasa a formar parte del decálogo exclusivo de los Brave Millers, integrado por no más de 40 figuras de la industria de aceite de oliva premium, en su mayoría europeas.

Una oportunidad de crecimiento para la industria local

Miguel Zuccardi no ocultó su alegría por formar parte de esta selección de productores "que admiro". "A la mayoría los conozco desde hace muchos años, conozco su vocación y su pasión en producir aceites de oliva premium en Italia", contó.

Y aportó que "todos estamos enfocados en temas de sostenibilidad, promoviendo variedades locales del aceite de oliva". En este sentido, colegas suyos como Gabriel Guardia también promueven la variedad Arauco como oportunidad de crecimiento para la industria de Mendoza en el exterior.

Lo que más valora Zuccardi de su reconocimiento es que "nos ayuda a seguir visibilizando la variedad Arauco que nos distingue en el mundo" en cuanto a la industria de aceite de oliva; y "nos ayuda también a protegerla y mantener árboles que tienen cientos de años".

Aceite de oliva que evoca el origen de su tierra

El proyecto olivícola de la Familia Zuccardi se desarrolla en Maipú, en un entorno donde la altitud, el clima seco y la amplitud térmica generan condiciones ideales para la producción de aceites intensos y complejos.

Las aceitunas provienen de olivares propios cultivados bajo manejo orgánico y se procesan en tiempos muy cortos desde la cosecha hasta la molienda, con extracción a bajas temperaturas. Este cuidado en cada etapa permite obtener aceites de oliva con alto nivel de frutado y polifenoles, capaces de expresar las características ecológicas del terroir.

La familia Zuccardi de la bodega - Sebastián, Julia y Miguel junto a su papá José "Pepe" Zuccardi La familia Zuccardi con José al frente y sus hijos Sebastián, Julia y Miguel. Se dedican a la industria vitivinícola y olivícola. Foto: Gentileza Bodega Zuccardi

En ese contexto, el ingreso de Miguel Zuccardi a Brave Millers no solo reconoce una trayectoria individual sino también una manera de producir que vincula paisaje, cultura y conocimiento.

Un modelo que hoy contribuye a consolidar el posicionamiento de Mendoza -a través de la variedad Arauco- dentro del mapa mundial del aceite de oliva virgen extra de alta calidad.