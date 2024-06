Lucas Löwi, el elegido de Terrazas de los Andes para instalar sus vinos en el mapa mundial

Lucas Lowi en bodega española editada.jpg El ejecutivo lleva 17 años trabajando en la compañía internacional Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) que produce vinos mendocinos. Foto: Gentileza Terrazas de los Andes

La bodega local forma parte del grupo Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), al que Lucas pertenece desde 2007. Su nombramiento lo lleva a un retorno a sus raíces y al equipo de Terrazas de los Andes, ya que él tuvo un rol fundamental en el desarrollo estratégico global de la bodega.

En 2015, Löwi aceptó la desafiante dirección general de Numanthia, bodega española que gracias a su visión estratégica logró un crecimiento notable con hitos internacionales, incluyendo la calificación perfecta de 100 puntos para su vino icónico Termanthia.

Innovó con una variedad autóctona de vino español

Después de 8 años trabajando en España, Lucas Löwi toma su nuevo desafío en Terrazas de los Andes como un "volver a casa". Es que el ejecutivo bodeguero se incorporó a la compañía LVMH hace 17 años y en 2015 le dieron la oportunidad de liderar la reconocida bodega española Numanthia, al noroeste de ese país europeo que se caracteriza por elaborar vinos con denominación de origen Toro.

"Me quedé desde la cosecha 2015 hasta la última del año pasado, fue una experiencia que requirió de muchísima humildad y deseo de aprendizaje y adaptación a una viticultura que no conocía y que me enamoró desde el primer momento de trabajar en una región que cuenta con viñedos centenarios que aún están plantados en pie franco, en forma de vaso y con una variedad autóctona que solamente se planta en esta región en todo el mundo", cuenta Löwi en entrevista con Diario UNO.

Y se refiere a la tinta de Toro, que a su llegada asumió el desafío de elevar su estándar ya que esta variedad de vino estaba declinando en el consumo interno y externo. "Los consumidores no estaban eligiendo estos vinos que los catalogaban como vinos para tomar con cuchillo y tenedor porque tenían mucho color, mucho alcohol, muchos taninos, mucho de todo", explica el ejecutivo, quien también fue profesor en una universidad en España.

Lucas Lowi en bodega española1 (1).jpg En España, Löwi impuso su filosofía de innovar en la tinta de Toro, denominación de origen en el terruño donde se desempeñó. Foto: Gentileza Terrazas de los Andes

Su estrategia fue hacer evolucionar el estilo de este vino. "Para eso tomé decisiones, fui reclutando un equipo capaz de interpretar este terruño y alinearse bajo mi visión. También propuse ir buscando mayor frescura y elegancia en los vinos mediante el adelantamiento en vendimia, así como una reducción en los tiempos de maceración de una uva, la tinta de toro, que es muy generosa", detalla Lucas Löwi.

De este modo llevó adelante crianzas más respetuosas, incorporando roble usado y recipientes más grandes. Una vez embotellados, su visión fue guardar esos vinos durante muchos años antes de lanzarlos al mercado.

Así fue como después de la espera, llegó la recompensa. "Con los vinos elaborados mediante esta filosofía fuimos elevando la reputación de la bodega, y cuando los vinos empezaron a salir al mercado fueron muy bien recibidos por la crítica nacional e internacional, los ratings y puntajes empezaron a mejorar de forma homogénea hasta lograr la puntuación perfecta para nuestro vino ícono, Termanthia", destaca quien tiene dos hijas que nacieron en España durante su estancia allí junto a su mujer.

Terrazas de los Andes, una bodega que es como su casa

Si bien de sus casi dos décadas en la compañía bodeguera internacional, 8 años no estuvo en Mendoza, Lucas Löwi nunca se desentendió de Terrazas de los Andes, bodega a la que considera el punto de partida para su exitosa trayectoria en la industria vitivinícola.

"Realmente me siento como que estoy de regreso al hogar", describe Löwi al aceptar la dirección general de Terrazas de los Andes. Y revela que se propone cuatro objetivos estratégicos: "Uno es elevar a Terrazas de los Andes a una verdadera maison que sea autónoma, capaz de cubrir todos los procesos del negocio; el segundo es elevar su reputación y credenciales enológicas para que sus vinos sean considerados dentro de los vinos finos de montaña los más importantes del mundo; otro objetivo tiene que ver con mejorar la experiencia de comunicación y hospitalidad en nuestro sitio; y el cuarto es elevar nuestro portafolio y buscar la premiumización, busco un crecimiento de valor y no volumétrico de la bodega".

En definitiva, el ejecutivo de la bodega resume a modo de eslogan:

Tengo como visión elevar Terrazas de los Andes a nuevas alturas.

Dentro de sus metas más importantes, se encuentra el compromiso de Terrazas de Los Andes de convertirse en "Guardianes de la vida de la Montaña", un programa de múltiples enfoques entre los que se encuentra la viticultura regenerativa y orgánica, la conservación de agua de glaciar y el apoyo a la biodiversidad.

El cuidado del ambiente para la vitivinicultura

El grupo de origen francés LVMH asume un compromiso medioambiental destacado en todas sus bodegas en el mundo. De allí que Terrazas de los Andes no sea la excepción. Y sobre el programa "Guardianes de la vida de la Montaña", Lucas Löwi nos ofrece más detalles.

"Es una plataforma que adoptamos para desarrollar a partir de distintos pilares. Cultivamos más de 500 hectáreas de viñedo propio y lo hacemos mediante el cultivo regenerativo", explica Löwi sobre esta filosofía que refiere a "mantener los suelos vivos dejando que crezca la cubierta vegetal en las líneas de viñedos, sin remover la tierra y dejando incrementar la biodiversidad para que regresen a nuestros terruños de montaña la fauna y la flora autóctona".

De este modo, pueden apreciar las diferentes hierbas nativas que habitan en Las Compuertas, en Luján de Cuyo, y en Los Chacayes o en Gualtallary, en el Valle de Uco. "Estas hierbas que crecen al lado de nuestros racimos de uvas, van impregnándolos de sus aromas que ahora entonces se pueden encontrar en nuestros vinos", aporta el director general de Terrazas de los Andes.

Lucas Lowi en Terrazas de los Andes1.JPG Un fuerte compromiso medioambiental tiene Terrazas de los Andes. Y su director contó cómo protegen los recursos naturales para elaborar sus vinos. Foto: Gentileza Terrazas de los Andes

La otra pata fundamental del programa ambiental de la bodega es el cuidado del agua. "La optimización del agua la llevo adentro mío como mendocino, es un tema sensible para mí, necesitamos el agua de deshielo para el cultivo pero el agua no es infinita", manifiesta, y la empresa evoluciona en este sentido con riego por goteo de precisión teniendo a su personal en constante capacitación para ser actores de cambio, ahorrando un 60% de agua con el sistema de riego por goteo a diferencia del riego por surco.

Otra meta ecológica de la bodega es la reducción de la huella de carbono. "El factor que más afecta a la huella de carbono en nuestra industria es el vidrio, entonces logramos tener la botella más liviana del segmento con nuestro vino Reserva Malbec, que es de 385 gramos", remarca Löwi sobre ese lanzamiento que fue el año pasado y que vino a romper con ese paradigma en Argentina que mientras más pesada la botella el vino es de mejor calidad.

El futuro de la denominación de origen en vinos mendocinos

Lucas Löwi compara la industria española con la argentina en cuanto a la identidad de sus vinos.

Y opina: "En Terrazas de los Andes empezamos a hablar del Malbec de distintos lugares de Mendoza y no ya de Argentina o Mendoza en forma genérica, esto es el futuro creo yo porque no es lo mismo el Malbec de Las Compuertas en Luján de Cuyo que el Malbec del paraje Altamira en Valle de Uco". De allí que considere esta iniciativa como "algo que estamos implementando y el consumidor se familiariza más con estas denominaciones de origen que es como sucede en España".

Lucas Lowi lanzamiento Terrazas de los Andes.jpg Löwi lanzó las cosechas 2021 de Grand Malbec y Grand Cabernet Sauvignon y la añada 2022 de Grand Chardonnay de Terrazas de los Andes. Foto: Gentileza Terrazas de los Andes

La tendencia hacia el consumo de los vinos blancos se impone en la actualidad. Y la bodega tiene la posibilidad de elaborar un Chardonay de Gualtallary, en Tupungato, "con viñedos de montaña que son únicos en el mundo", aporta Löwi, quien ve que Mendoza es tierra de oportunidades gracias a su amplitud de geografía y clima.

"Aquí podemos generar una sinergia única con cuatro Malbec diferentes, increíbles cada uno, es un potencial que no tiene límites y no se da en otras partes del mundo", concluye el ejecutivo mendocino de Terrazas de los Andes.