La vida de "acero" de un joven soldador de San Rafael que es jurado en una competencia internacional

Matías Corvalán, soldador El joven sanrafaelino es el primer juez argentino en evaluar a los competidores de la Batalla de la Soldadura que se realiza desde 2021 en España. Foto: Gentileza Matías Corvalán

"Esa frustración la utilicé para motivarme", relata hoy, con 26 años, Matías Corvalán, quien ante el hermetismo de los colegas de su San Rafael natal decidió refugiarse en internet y en los libros para aprender de forma autodidacta.

Y lo que comenzó como una necesidad de dominar una máquina que su padre había comprado, terminó convirtiéndose en una obsesión por la excelencia que lo llevó a fundar su propia escuela de soldadura.

De su escuela en San Rafael a miembro de una red mundial

El camino del emprendedor fue quizás más duro que el del soldador. Siendo el primero de su familia en no trabajar bajo relación de dependencia, Matías Corvalán fundó en 2022 lo que hoy es Incasol (Instituto de Capacitación de Soldadores).

Y otro obstáculo se atravesó en su corta carrera: sufrió una estafa con una franquicia y tuvo que empezar de cero. "No quería que nadie echara a perder mi sueño", confiesa a Diario UNO el joven soldador y maestro creador de la primera escuela de soldadura del sur provincial.

Superado el escollo económico, en 2024 logró relanzar Incasol con la misión de profesionalizar el oficio. Su dedicación no pasó desapercibida para la International Welding School (IWS), una entidad global que analiza escuelas bajo estrictos estándares de calidad.

Matías Corvalán, soldador Su desempeño como soldador y su trabajo en el instituto de soldadura que fundó en San Rafael lo llevaron a Matías a integrar el jurado internacional de una competencia de soldadura en Barcelona, España. Foto: Gentileza Matías Corvalán

Su instituto fue evaluado durante meses hasta que un día recibió un mail con un sello de excelencia que acreditaba a su escuela como miembro oficial de esa red mundial de soldadura.

Ese reconocimiento fue el pasaporte a Europa. Matías Corvalán fue convocado como el primer y único juez argentino en la quinta edición de la "Batalla de Soldadores" en Barcelona, organizada por la escuela Cefosol de España.

Cómo es ser juez en la Batalla de Soldadores en España

En esta competencia de élite, el joven mendocino debe evaluar a 40 de los mejores exponentes de toda Europa, inspeccionando armados, ensamblados y la perfección de costuras en proyectos industriales de altísimo nivel.

Para Matías, estar en España no es solo un logro personal sino la confirmación de que la soldadura no es un simple oficio: es una profesión con la misma jerarquía que la medicina o las leyes.

"El soldador profesional debe saber leer planos y documentos técnicos complejos; es un arte que requiere teoría y tecnología", explica a Diario UNO desde Barcelona, donde en estos días aprovecha también para capacitarse en soldadura láser.

Matías Corvalán, soldador - Competencia Batalla de Soldadores - taller de soldadura Para el joven Matías Corvalán, la soldadura es un arte que lo apasiona. "No es un oficio, es una profesión", considera. Foto: Gentileza Matías Corvalán

Ante un sueño hecho realidad -"jamás pensé que un día podría conocer Europa"-, Matías Corvalán mantiene firmes sus pies sobre tierra sanrafaelina.

Habla de proyectos, enseñanzas y anhelos que quiere desarrollar en San Rafael y desde allí expandir su instituto y su trabajo de soldador al mundo.

Una escuela para dotar de profesionales a la industria argentina

Incasol cuenta en la actualidad con unos 50 alumnos, desde jóvenes que buscan una alternativa a la universidad hasta trabajadores adultos que necesitan reconvertirse. Incluso estudian empleados de una industria para capacitarse en un proceso específico que requiere su empresa.

El objetivo de la escuela de soldadura es dotar a la industria argentina de mano de obra de calidad.

El instituto ofrece distintas capacitaciones: la básica de inicio; carpintería metálica; carpintería metálica avanzada que es para hacer estructuras como casas, naves pequeñas o galpones chicos; el diseño de estructuras industriales como galpones de gran porte; y también la soldadura en estructuras industriales y cañerías de alta presión que se necesitan en las mineras o las petroleras.

Pero sobre todo, dirá su fundador, Incasol busca formar personas con los valores que él aprendió en el taller de su padre.

Matías Corvalán, soldador Corvalán se destaca por sus trabajos de soldadura en GTAW de aluminio. Foto: Gentileza Matías Corvalán

"Siempre me gustaron las herramientas, fui a una escuela técnica y desde chico todo lo que desarmaba lo tenía que arreglar o armar. Eso me llevó a meterme cada vez más en el taller, a ir observando lo que hacía mi papá que para mí era mi ídolo", expresa Matías Corvalán.

Y pese a su corta edad se muestra con profundas convicciones acerca de su trabajo. "La soldadura no es un oficio, es una profesión desde el momento que uno toma la decisión de formarse; cualquier tipo de oficio deja de ser oficio y pasa a ser una profesión porque uno está estudiando para que sea su futuro", sostiene.

La soldadura y la tecnología

Para Matías, la teoría es casi más importante que la práctica en el desarrollo del soldador porque esos conocimientos "son los que respaldan tu trabajo el día de mañana".

"Un buen soldador tiene que tener la habilidad de aplicar en la soldadura los conocimientos teóricos y tecnológicos porque la tecnología también avanza mucho y llegan máquinas nuevas que tenés que aprender a usar", explica.

Soldadura- taller - soldador La soldadura une la técnica con la teoría y los conocimientos tecnológicos del operario para que el resultado sea el óptimo. Foto: Gentileza Matías Corvalán

Y en cuanto al desarrollo tecnológico, Matías Corvalán aporta que en Argentina "recién ahora están llegando brazos robóticos, caminadoras de soldadura que van avanzando y van soldando solas".

Y advierte: "El soldador pasaría a ser operario de soldadura pero sigue siendo un buen soldador. ¿Por qué? Porque para poder ser un operario en soldadura, tiene que tener conocimientos de soldadura previos, o sea, tiene que ser buen soldador para poder identificar si la soldadura está bien hecha o no".

"Persevera y triunfarás"

Si pudiera volver a hablar con aquel chico de 16 años al que le negaron el aprendizaje, Matías Corvalán le diría que "rodeándose de las personas que suman, persevera y triunfarás".

Hoy, con 26 años y un sello de excelencia mundial bajo el brazo, el joven mendocino demuestra que las puertas que otros cierran son a veces el impulso necesario para fabricar un camino propio hacia el mundo.