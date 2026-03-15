Estados Unidos crea un material de acero que protege edificios y puentes durante un terremoto: no necesita electricidad

Este mecanismo de Estados Unidos se diferencia claramente de los amortiguadores sísmicos tradicionales, que a menudo utilizan dieléctricos, fluidos o mecanismos complejos para absorber energía. Esos sistemas, aunque efectivos, pueden requerir mantenimiento, integración eléctrica o intervención técnica, lo que limita su uso en regiones con recursos escasos o tras un corte de energía.

el cilindro de acero contra sismos (2)

Cómo es este sistema

Este sistema de Estados Unidos no necesita energía eléctrica ni sensores que puedan fallar durante un desastre, lo que lo vuelve pasivo, autónomo y confiable en situaciones críticas. Los primeros ensayos en laboratorio muestran que este cilindro puede disipar hasta alrededor del 14% de la energía sísmica, una cifra notable para un dispositivo sin componentes activos, y se puede adaptar en tamaño y configuración para diversas estructuras, desde edificios hasta puentes e instalaciones críticas.

Lo más hermoso de esta solución es su sencillez y modularidad. Al estar formado por componentes básicos, acero, bolas y varillas, puede instalarse tanto en edificios nuevos como en estructuras existentes sin necesidad de rediseñar por completo la arquitectura original.

Lo esencial de este avance antisísmico es que