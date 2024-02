La mendocina que crea cosmética natural y proyecta lanzar una línea de cremas con hongos

Luciana Sancandi dueña de Air & Earth, cosmética natural (11).jpeg En 2015 creó Air & Earth, un emprendimiento que fabrica cosmética natural con extractos botánicos de Mendoza. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

El comienzo de Air & Earth, cosmética natural

"Me parecía que Mendoza me quedaba chica, me aburría, había viajado siete meses anteriormente a México y después de ese viaje decidí regresar a vivir y estuve cuatro años", dijo Luciana. En 2015 empezó a investigar sobre medicina natural, leyó libros y ensayos acerca de lo nocivos que son los productos cosméticos para la salud.

Comenzó con su búsqueda hacia la salud integral, sacó de su vida los productos que contienen con químicos, ya sean para el cuerpo y en comida. Hizo los bálsamos, que es la fórmula más sencilla porque no lleva agua, entonces no hay necesidad de medir el PH ni de agregar conservantes.

Luciana Sancandi dueña de Air & Earth, cosmética natural (12).jpeg Lo primero que hizo fueron los bálsamos, que es la fórmula más sencilla porque no lleva agua y no hay necesidad de medir el PH. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Luego, sumó los jabones naturales y una chica de Francia le enseñó a hacer la pasta de dientes, con carbonato de calcio, aceites esenciales e hidrolatos, que son aguas perfumadas que se generan a partir de la destilación al vapor de los aceites de plantas medicinales frescas.

La emprendedora vendía sus productos naturales en un un café que tenía una amiga en Ciudad de México y en su casa porque en donde vivía tenía un temazcal. Es un sauna prehistórico, similar a una cueva cubierta que lleva piedras calientes en el medio, se larga agua o infusiones, lo que hace que la persona sude y desintoxique su cuerpo.

Luciana Sancandi dueña de Air & Earth, cosmética natural (18).jpeg En 2015 empezó a investigar sobre medicina natural, leyó libros y ensayos acerca de lo nocivos que son los productos cosméticos para la salud. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

¿Cómo cuidar el microbioma cutáneo?

Regresó a Mendoza en 2018 y comenzó a hacer talleres, a estudiar más formalmente y agregar otro tipo de artículos a su línea. Todos los productos que llevan agua tiene un conservantes aptos para cosmética natural.

Luciana remarcó que el proyecto se enfoca en el microbioma cutáneo, que son los microorganismos ya sean virus, hongos o bacterias que viven en la piel y son los encargados de defenderla de cualquier tipo de desequilibrio o enfermedad. Agregó que debido a la contaminación, al estilo de vida, el uso de productos cosméticos convencionales, esos microorganismos se barren o se ven afectados.

Luciana Sancandi dueña de Air & Earth, cosmética natural (9).jpeg Sus productos están orientados a cuidar el microbioma cutáneo, alimentando los microorganismos, para fortalecer el sistema inmune de la piel. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Por eso sus productos están orientados a cuidar el microbioma cutáneo, alimentando los microorganismos, para fortalecer el sistema inmune de la piel y en el caso de haber algún desequilibrio como acné, rosácea, sensibilidad, dermatitis, poder aliviarlos o preparar la piel para que no sucedan.

"Siempre trato de articular la innovación, la naturaleza y hacer cosmética natural. Me gusta mucho el tema tendencias y llevarlo hacia la sustentabilidad local. Creé una crema con pre y probióticos, que creo que nadie más la ha sacado en Mendoza, que sirve de alimento o fertilizante, a los microorganismos que son los encargados de defender a la piel", explicó Luciana.

Luciana Sancandi dueña de Air & Earth, cosmética natural (16).jpeg "Creé una crema con pre y probióticos, que creo que nadie más la ha sacado en Mendoza", dijo Luciana. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Su enfoque en la sustentabilidad

El proyecto está enfocado en la sustentabilidad. En primera instancia el interés fue por un tema de salud y evitar la enfermedad o la carga de químicos nocivos, pero ligado al cuidado de la naturaleza. "Para mí es lo más importante, siento una conexión muy particular y especial, la naturaleza es como mi religión. La disfruto mucho, disfruto cuidarla y en mi día a día trato de hacer todo lo posible para minimizar el impacto sobre el planeta", dijo la profesora de inglés.

Los bálsamos o ungüentos los hace con plantas de Mendoza, que ella misma cosecha, macera y junta con cera de abejas, que produce la textura. Tiene uno de caléndula y otro de jarilla y árnica. La cera de abejas con la que trabaja es de unos productores de General Alvear que siguen las buenas prácticas apícolas.

Luciana Sancandi dueña de Air & Earth, cosmética natural (5).jpeg El proyecto está enfocado en la sustentabilidad. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Este año lanzó una línea de verano que incluye repelente de insectos, protector solar, gel post solar y aceite bronceador. Los cuatro productos están hechos con extractos botánicos de Mendoza. Por ejemplo el repelente tiene hidrolato de aguaribay, que es la pimienta rosa, aceites esenciales de eucalipto, citronela.

Luciana Sancandi dueña de Air & Earth, cosmética natural (15).jpeg Este año lanzó una línea de verano que incluye repelente de insectos, protector solar, gel post solar y aceite bronceador. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Hace dos años que se ha abocado completamente al emprendimiento y su objetivo es armar un laboratorio para trabajar con la cosmética saludable y natural. Además, en poco tiempo va a lanzar una línea con hongos adaptógenos, que ayudan a bajar el estrés crónico que afecta a todo el organismo.

"El consumo de reishi, cordyceps o melena de león, ayuda a todo el organismo a subir el sistema inmune y la regeneración de neuronas. Van a ser los primeros productos cosméticos de Mendoza con hongos adaptógenos", aseguró Luciana.

Luciana Sancandi dueña de Air & Earth, cosmética natural (7).jpeg En poco tiempo va a lanzar una línea con hongos adaptógenos, que ayudan a bajar el estrés crónico. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Los productos y precios de Air & Earth, cosmética natural

El proyecto está vinculado con el arte porque trabaja con la artista plástica, Graciela Arce, que hace cuadros en acuarela para que luego una diseñadora tome partes de esas pinturas para hacer las etiquetas.

Además de por las redes sociales, Luciana está todos los domingos en la feria de la Plaza de Chacras. "Se nota que la gente se ha informado más, compran con más confianza o están más abiertos a este tipo de cosmética", dijo.

Luciana Sancandi dueña de Air & Earth, cosmética natural (8).jpeg Luciana está todos los domingos en la feria de la Plaza de Chacras. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Repelente de insectos herbal 120 ml. $11.000.

herbal 120 ml. $11.000. Protector solar con filtros físicos 50 gr. $7.000.

con filtros físicos 50 gr. $7.000. Gel post solar con aloe vera, aguaribay, lavanda y manzanilla. 125 ml. $5.000.

con aloe vera, aguaribay, lavanda y manzanilla. 125 ml. $5.000. Aceite bronceador con urucum, zanahoria y aceites de sésamo 100 ml. $9.000.

con urucum, zanahoria y aceites de sésamo 100 ml. $9.000. Pasta de dientes sin flúor de menta 90 gr. $3.000.

sin flúor de menta 90 gr. $3.000. Desodorante neutralizador de olor 30 gr. $4.500.

neutralizador de olor 30 gr. $4.500. Bálsamo de caléndula 35gr. $4.000.

35gr. $4.000. Bálsamo de jarilla y árnica, alivia dolores 35g. $3.500.

alivia dolores 35g. $3.500. Crema con pre y probióticos antipolución 30 gr $8.000.

antipolución 30 gr $8.000. Tónico facial y corporal revitalizante, anti age 100 ml $7.900.