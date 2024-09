La historia de Fénix, la fábrica mendocina que puso su puré de fruta en la "Cajita Feliz" de Mc Donald´s

►►TE PUEDE INTERESAR: Las esquirlas de la interna radical tocan a Cornejo mientras Milei alimenta la ruptura del PJ

De hecho, hoy el mercado de Fénix es 85% mercado externo y el nacional representa 15%. El primero fue el grupo entrerriano RPB Baggio, pero con el tiempo su lista de clientes fue ampliándose a "pesos pesados" del negocio de las bebidas, como la conocida Cepita (hace algunos años en manos de Coca Cola) y las nacionales Pindapoy y Citric.

Mariano y German Peron 1 (1).jpg

Hoy Fénix tiene en Estados Unidos su principal mercado para productos orgánicos, en un Top 5 que integran Centroamérica, algunos países europeos y Brasil. A la lista se sumaron últimamente Japón y Australia.

La fábrica y su "tractor" de nuevos negocios

Ese crecimiento explica los números en que se sustenta el aparato productivo de Fénix, abastecido por más de 600 hectáreas cultivadas con durazno, damasco, membrillo, pera y ciruela. La planta de 9.000 m2 situada en la localidad alvearense de Bowen emplea a cientos de trabajadores, y tiene una capacidad de producción que se triplicó en la última década.

Es que hasta 2009 la fábrica procesaba unas 8.000 toneladas. Pero la incorporación de tecnología italiana para optimizar su producción elevó ese estándar a un promedio de 25 mil toneladas que en poco tiempo, por la demanda de su pulpa Zummy para acompañar las famosas hamburguesas de la cadena norteamericana, trepará a por lo menos 50 mil incluído el puré concentrado de fruta.

Según el presidente de la compañía "aumentamos la producción y también salimos a buscar algunos nichos Hoy Fenix produce un 60% de productos convencionales y otro 40% de orgánico, lo que nos permitió abrir nuevos mercados, que no son tan de precio y buscan calidad ".

►►TE PUEDE INTERESAR: Patricia Fadel sin tapujos: desde su Parkinson hasta cómo es el negocio del monje negro del PJ

Para eso, se identifican 3 unidades de negocio: a la agrícola, y la productora de pulpa y puré Fénix, de donde salen productos "semielaborados" como néctar y puré para otras marcas (mermeladas y jugos), se sumó Zummy, con identidad propia "que nos permite llegar directo al consumidor final.

La relación forjada con el Arcos Dorados (la firma propietaria de la licencia Mc Donalds en Argentina) es la parte que más trascendió. Pero no es la primera que la puso tratándose de vos con un gigante entre las empresas, a lo cual parece acostumbrarse.

Deposito.jpg

Roemmers, Cencosud, Zuccardi y Mc Donald´s

"Empezamos hace unos tres años con el laboratorio Roemmers y un producto para nutrición infantil (Nutri Baby), con el que aprendimos mucho de su equipo de especialistas, y para la cadena de farmacias Farmacity. Mas recientemente logramos un acuerdo con el grupo Cencosud", reseña Perón.

De hecho, el antecedente con el holding chileno de súper e hípermercados (Disco, Vea y Jumbo) fue el primero que puso a Fénix a elaborar y proveer una línea de productos con marca blanca, es decir, propia del cliente. En ese caso fue Cuisine&Co, con lo cual los dueños de la fábrica mendocina saben lo que es ese modelo de negocio si se replicara con Mc Donalds, algo que comenzó a gestarse gracias al contacto con otro empresario mendocino que ya sabía de esas lides: el bodeguero José "Pepe" Zuccardi.

¿Cómo lograron llamar la atención de Mc Donald´s y cerrar el acuerdo?

En realidad no es un acuerdo. Todo empezó en 2017, cuando trajimos y ensamblamos una línea nueva desde Italia para producir frutas en "pouch", una idea que vimos en una feria. Sabíamos que Pepe (Zuccardi) había logrado el Menú mendocino de Vendimia, con una hamburguesa acompañada de su vino Santa Julia. Por eso le pedí el contacto del responsable de Arcos Dorados y en 2019 tuvimos la primera reunión para ofrecerle algo similar con nuestros productos, como en Chile, donde el postre de la Cajita Feliz es puré de frutas.

De hecho, en Chile hay varias marcas conocidas en ese rubro...

Bueno, a ellos, como la de mermelada Watts, les vendemos pulpa.

Volviendo a la gestión con Arcos Dorados, imagino que no fue fácil

Como toda multinacional, tienen un protocolo que había que seguir. Pero en un momento dado se inclinaron por otro producto, entendemos que por costos, porque nunca nos terminaron de explicar. Luego vino la pandemia, que fue un caos sobre todo para el canal gastronómico. Hasta que en 2023, cuando estábamos en Buenos Aires con mi hermano les mandamos un Whatsapp al gerente de Mc Donalds, que nos respondió pidiéndonos que le mandáramos otra cotización.

Ellos quieren garantizar que tendrán calidad y obviamente el abastecimiento. Ahí siguió un trabajo de casi un año de auditorías permanentes, y aunque en febrero sabíamos que nos habían aprobado hubo que esperar hasta ahora: primero la idea era lanzar Zummy en vacaciones de invierno pero no se pudo, y al final salió un par de semanas antes de lo previsto.

¿Y cómo sigue todo? ¿El trato es abastecer a las sucursales del país, o hay chance de llegar a otros destinos en el exterior también?

En principio, vamos a vender a las sucursales de Argentina. Con la ilusión de poder después proyectarlo a alguna cadena de otro país. Lo bueno es que pudimos entrar con nuestra marca, lo que es reconocimiento porque desde donde estamos es bastante difícil lograrlo. Nos da un empuje tremendo. Ahora la idea es desarrollar un pouch de puré de fruta pero con la marca privada de Mc Donalds.

Embalaje.png De la fábrica al cliente. El puré de fruta de Fénix, en pleno embalaje

Importaciones y la burocracia estatal

La enumeración de logros es interminable. Aunque se muestran satisfechos por el presente de los productos de Fénix que, incluído Zummy, llegan a 35 países, los Perón reafirman su apuesta a negocios de nicho y sobre todo desarrollo de productos independientemente del rubro y el país de origen: de hecho, también se posicionaron con su propia oferta para supermercados de Estados Unidos, Israel y Uruguay.

Pero, puertas adentro, la empresa, como muchas otras, tiene que sortear no pocos obstáculos derivados de la propia gestión de Gobierno, sobre todo, presión impositiva y, al decir del empresario, de "mucha burocracia".

Se habla de la falta de financiamiento para inversión productiva, entre otros temas ¿Qué fue lo que más los ha complicado de la gestión pública para avanzar?

Lo más difícil ha sido la burocracia estatal, lograr las habilitaciones. Con un producto nuevo nos ha costado horrores hacer entender a los responsables que entendieran el concepto. Los tiempos del Estado no son los de las empresas. Son trabas que tiene el país, de antes y de ahora, que no se han resuelto.

Aunque una bandera del Gobierno actual es desregular la economía....

Va a llevar años desarmar un sistema que funciona así. Después, podés quejarte de miles de cosas, pero si fuera todo mucho más simple trabajaríamos más armoniosamente y rápido. Así se pierden negocios, porque al cliente no podés explicarle los problemas de Argentina, y si no lo resuelve con vos compra en otro país y listo.

Hubo muchos problemas para acceder a divisas y pagar importaciones. El Gobierno lanzó en marzo el Bopreal, un bono como alternativa ¿Sirvió?

Estamos con un montón de problemas que vienen de 2023. Desde que asumió Milei pudimos cancelar 25%, pero lo viejo sigue sin resolverse. Son cosas exóticas de este país. ¿Si sirvió el Bopreal? El Gobierno debería atender la situación de las pymes, porque se sigue debiendo mucha plata a proveedores, que aunque entienden la situación quieren cobrar. Por eso vamos poniendo parches para seguir.

El pouch lo importamos de Chile, y si no llega se puede parar la planta. Uno nunca termina de dimensionarlo. Este año tuvimos el paso fronterizo cerrado casi 30 días, y eso te obliga a prever la situación con un stock de resguardo que termina siendo más grande que el que debería ser: a clientes como Mc Donald`s no podés decirle "me quedé sin insumos", hay que cumplir con los pedidos. Además, es plata inmovilizada, un costo más.

"Tenemos 5 contadores sólo para pagar impuestos"

Los responsables de llevar adelante el día a día de la fábrica desde su Alvear natal se suman al coro de empresarios que espera señales claras de una menor presión impositiva. En tal sentido, Perón considera que hay poco para destacar a favor.

"Lo único bueno es la rebaja de (del 17,5% al 7,5%) del Impuesto Pais, que se empieza a notar en los insumos y con eso vamos a bajar costos. El problema administrativo es que tenés que contar con un equipo para pagar impuestos de todo tipo y color, nacionales, de la Provincia y tasas departamentales, todo una red: estás trabajando casi a medias con el Estado", detalla el empresario sureño, que acredita contar con "seis contadores" sólo abocados a esa tarea.

¿Podés dar fe de que el Estado es ese socio que saca pero no aporta nada?

Y sí. No sólo por la cantidad de impuestos que cobra, sino por la complejidad. Para exportar tampoco podés equivocarte en una coma porque automáticamente te suspenden las operaciones. Hay que ser súper prolijos en ese sentido para trabajar en este país.

Aún con esos obstáculos, el equipo de Fénix es una usina de proyectos.

Sobre lo que viene, Perón anticipa el próximo lanzamiento de un producto específico para deportistas. "Lo pensamos con un equipo de nutricionistas y médicos deportólogos como un suplemento dietario, que debería haber salido en 2022 al mercado. Estaremos lanzándolo el mes que viene, y para eso vamos a duplicar la producción".

Por eso, en tono reflexivo, cierra la charla con una frase que dice mucho de la actualidad empresarial en Mendoza y el país: "Uno propone, y Dios y el Estado siempre disponen".