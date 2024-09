Patricia Fadel sin tapujos: desde su Parkinson hasta cómo es el negocio del monje negro del PJ

Las vueltas de la vida -y de la política- hicieron que Paco Pérez debiera acudir a ella para que le aprobara los préstamos con los que terminaría de pagar los sueldos al final de su asfixiada gestión.

Pejotistas. Patricia Fadel y Adolfo Bermejo. Foto: Nicolás Bordón / Diario UNO. Patricia Fadel fue clave tanto en el armado político de la Legislatura, cuando fue senadora, como en los dos mandatos que tuvo como diputada nacional. Aquí, con Adolfo Bermejo.

La ex presidenta Cristina Kirchner le encargó a ella la construcción política en el Congreso para sancionar la resolución 125 de retenciones al campo y sin que nadie supiera modificó el texto final para lograr el consenso, pero eso se cayó con el voto de Julio Cobos. Dicen que Néstor Kirchner nunca le perdonó que votara en contra de la ley de matrimonio igualitario.

Hoy, después de haber respaldado la gestión de Martín Aveiro y haber trabajado en el territorio para sumar al triunfo de Emir Andraos, es la referente a la que acuden varios peronistas para pedir que les ayude a aglutinar dirigentes y los oriente en el armado de listas tentativas para las elecciones legislativas del 2025 y es ahí donde resurge la "Turca" Fadel que todos conocen.

Patricia Fadel, Martín Aveiro y Emir Andraos, presidente del HCD de Tunuyán.jpg Patricia Fadel con el diputado Martín Aveiro y el intendente Emir Andraos. Todos de Tunuyán.

Una casa convertida en un búnker

Cuando Diario UNO llega a la casa de Patricia Fadel en Tunuyán abre la puerta un histórico dirigente del PJ. Adentro la acompaña otro referente que supo respaldarla en su paso por la Legislatura y el Congreso. Es que por estos días, y ante las dificultades que tiene para trasladarse ella juega de local y su casa es el centro de reuniones políticas tunuyaninas, e incluso la frecuentan algunos invitados que supieron conformar fórmulas gubernamentales.

Patricia Fadel.jfif Patricia Fadel pelea ahora contra el Parkinson pero está dispuesta a colaborar para que el PJ supere las divisiones y encuentre la ansiada unidad.

-¿Cómo te impactó saber que tenías Parkinson?

-Me lo detectó un traumatólogo amigo, me lo confirmó una neuróloga y como yo me negaba a que fuera Parkinson consulté a una especialista de Mendoza y me lo ratificó. Tengo el Parkinson que me deja rígida y me cuesta mucho manejar el estrés. Cuando estoy tranquila lo voy llevando, pero como me gusta meterme en líos, y organizo cosas y reuniones y demás y es ahí cuando más lo siento. La base para llevarlo tiene cuatro patas: no estrés, gimnasia todos los días, tomo dopamina y la doctora me recomendó que me abrazaran mucho, así es que aquí estoy administrando cariño.

-Forzosamente más quieta por las fracturas...

-Si ahora soy local siempre y las reuniones se hacen acá porque no me puedo mover demasiado. Uso este corset (pidió ayuda para sacárselo para la foto "porque lo último que quiero es generar lástima") porque me fracturé 3 vértebras alzando un ovejero alemán que se me había enfermado.

Fuí al médico porque me dolía la espalda y llevaba tiempo así y me diagnosticó osteoporosis. Por eso se me fracturaron las vértebras y yo ni me había enterado. Mi psicólogo me dice que como nunca me ocupé de mi, ahora el cuerpo me pide eso. Es como haber ido de Tunuyán a Mendoza en primera: en algún momento el motor se para y hay que repararlo. Esto es la factura que me pasa.

Del préstamo a Paco Pérez a los negocios del monje negro que anulan al PJ

En el último tramo de la gestión de Paco Pérez, hacia fines del 2015, cuando el ex gobernador no lograba reunir los fondos para pagar los sueldos a los empleados públicos fue clave la gestión de Patricia Fadel en el directorio del Banco Nación, a donde acudía el ex gobernador para salir de la asfixia.

Todo OK. Paco Pérez sonríe y a su izquierda, Carlos Ciurca. En el armado de la fórmula del PJ del 2011, Patricia Fadel iba a ser la vicegobernadora de Paco Pérez, pero en aquel momento el armado del partido le pidió que le cediera el lugar a Carlos Ciurca.

-¿En algún momento el PJ mendocino se va a poder sacar de encima la factura de la gestión de Paco Pérez?

-Yo logré que se aprobara la refinanciación del préstamo, pero en aquel momento el ministro de Economía era Axel Kicillof y él decía sí o no, y lo tuvieron todo el día yendo y viniendo y no se lo aprobaron. Si se lo hubieran aprobado se habrían pagado los sueldos. Y el hecho de no haber pagado en tiempo y forma nos dejó marcados y Paco perdió el rumbo.

- Y porqué el PJ no pudo recuperar ese rumbo?

-Porque no logramos unidad y muchos priorizaron la ambición personal al partido. Acá hay un dirigente que fue vicegobernador y que está trabajando para algunos intendentes, que sólo arma esquemas para las internas y las legislativas y después la elecciones generales no le importa. Eso se nota cuando votan los diputados y senadores que son de él, que votan a favor de lo que pide Cornejo, entonces es difícil ser oposición así.

-Pongámosle nombre

-Lo conocemos todos, Carlos Ciurca.

-Y ¿qué gana el PJ mendocino con ese armado?

-Nada. Él gana espacios de poder, tiene concejales y legisladores, cada vez tiene más y ese es su negocio, y no sé cual otro. ¿Con quién se sienta el oficialismo a negociar cuando quiere una ley o un proyecto? Con el que tiene más representantes en los legislativos, pero es una mirada muy chiquita porque así el partido no avanzará nunca y no se puede proyectar.

Hoy fuera de ese espacio nosotros tenemos sólo 4 legisladores (Gerardo Vaquer, Félix González, Gabriela Lizana y Julio Villafañe). El resto le responde a él y a un grupo de intendentes que están en ese sector del PJ. Él vende que aglutina y eso hace que algunos intendentes se le sumen porque creen en esa promesa.

(Nota de redacción: en el último congreso del PJ en agosto pasado, Martín Aveiro se enfrentó al sector de Carlos Ciurca y ante la presión que había ejercido el sector sindical, el tunuyanino terminó cediendo y sus aliados se quejaron de que quien maneja el armado del partido "siempre es el mismo, y hace más de 10 años que no ganamos una elección. Si no cambiamos es claro que estamos jugando para el radicalismo y no somos serios". Ese enfrentamiento puede explicar también el enojo del PJ tunuyanino con el ex vicegobernador).

Las listas para el 2025 y qué ex gobernador podría volver a ser candidato

Fadel, fue mano derecha de Carlos "El Chueco" Mazón y fue infaltable en las mesas chicas en las que el PJ armó las últimas listas de candidatos, tanto para las legislativas como para los cargos ejecutivos. Conoce pelos y señales de cada uno de sus compañeros y es capaz de interpretar gestos que pocos ven.

intendentes partido justicialista.jpg De los seis intendentes que hoy tiene el PJ, probablemente saldría el próximo candidato a la gobernación. Aquí están Emir Andraos (Tunuyán), Matías Stevanato (Maipú), Fernando Ubieta (La Paz), Celso Jaque (Malargüe), Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Edgardo González (Lavalle).

- Aunque no lo asuman, ya hay movimientos de cara a las legislativas del 2025: ¿a quién ves con chances de estar en esa lista para ir al Congreso?

-Creo que Emir Félix quiere ir, tiene el respaldo del Sur y si lográramos la unidad que buscamos, no habría problema con que vaya él. En algún momento se pensó en Flor Destéfanis, pero ahora con la interna que se le desató en Santa Rosa eso se empantanó. Por ahí también podría volver Lucas Ilardo, ¿lo han visto haciendo streaming? es bueno y no se calla nada.

-Supongamos que el PJ logra sortear las divisiones que tiene hoy, ¿quién podría ponerse el traje de candidato a gobernador para el 2027?

-Yo creo que Celso Jaque tiene ganas de volver a probarse como candidato para el 2027 y me gustaría que lo haga. Para mí, de los gobiernos nuestros fue de lo mejor, es el que más obra pública hizo en la provincia. En Tunuyán inauguró tres escuelas en dos años. Es un tipo con mucha estrategia

-Pareciera que hay poca renovación y poco lugar para las mujeres, ¿el PJ es machista?

-Sí, el peronismo, como la política en general, es machista. A la mujer le cuesta mucho llegar, nuestros currículums son analizados 10 veces y nuestras capacidades también y no pasa eso con los varones. Un error nuestro es que no haya crecido una candidata mujer, la que creció lo hizo por motu proprio o por insistir en las internas, aunque perdiera.

Eso hice yo, y perdí varias internas, pero en el camino logré construir territorio. Anabel Fernández Sagasti es muy sólida y muy trabajadora, pero creo que se tiene que abrir más a la sociedad en general y no estar tan encapsulada en el kirchnerismo para que la gente de Mendoza la empiece a ver distinta. Porque le sobra capacidad, formación y trabajo.

Y nosotros como partido tenemos que trabajar en lo que la gente necesita, para que vuelva a creer en nosotros.

Cornejo y su relación con Milei

Javier Milei y Alfredo Cornejo.JPG Javier MIlei y Alfredo Cornejo.

En la primera gestión de Alfredo Cornejo al frente de la gobernación, Fadel fue senadora provincial y encabezó una de las más fuertes oposiciones en la Legislatura. Los memoriosos recordarán imperdibles discusiones con Juan Carlos Jaliff en la Casa de las Leyes.

De hecho cuentan que cuando el nivel del debate legislativo caía, el mismo Jaliff le proponía cruzarse para que cada uno saliera a defender sus opuestas posturas.

-¿Ves al mismo Cornejo que viste en la primera gestión?

-No, a esta gestión de Cornejo le falta fuerza. Pasa que ahora está en una situación distinta a la del 2015. A él no le queda otra que plegarse mucho a lo que dice Milei y a Milei le sirve tener a un gobernador más asociado. Esa es una relación de conveniencia, no los une el amor sino el espanto.

-¿Y los ves asociándose para las legislativas del 2025?

-Acá el radicalismo no está tan desmembrado como a nivel nacional. Cornejo va a ordenar la tropa y me parece que va a acordar con Milei. Tanto que es probable que le dé la cabeza de lista si el Presidente y su gente lo pide. Milei tiene muy alta imagen en Mendoza y entonces ¿quién querría ponersele en contra, si él mide más que ninguno. Si te pones en contra perdés. Hay que recordar que en las últimas elecciones a diputado nacional entró sólo un radical y 3 libertarios que no conocía nadie, sin militancia ni nada. O sea si él pide cabeza de lista, se la va a dar.