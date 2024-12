El mendocino Emmanuel Egea ya exportó la app de la Mendotran a otras 13 ciudades

Emmanuel Egea de Wara y su equipo.jpeg Emmanuel Egea posa junto a su equipo de trabajo de Wara. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Con los roles bien definidos dentro de su pyme, Emmanuel Egea es ingeniero en Sistemas y se encarga de la parte comercial, de "vender" los servicios de tecnología, y es el más joven de los 3 con 36 años; mientras que Matías Moreno es ingeniero en Software y desarrolla precisamente ese aspecto del servicio, y el ingeniero electrónico Carlos Spinelli desarrolla los hardware. Ambos tienen 40 años. En total, Wara tiene un equipo de 25 personas.

En plena expansión de la empresa, los chicos decidieron formar parte de un programa de ProMendoza, Ágil NEX, para aprender a ordenarse y así llegaron con sus innovaciones a países como Uruguay, Colombia y Chile. Ahora están en tratativas con España para desembarcar pronto en Europa.

La app del Mendotran, presente en buena parte del país

En esta entrevista con Diario UNO, Emmanuel Egea revela las claves para dedicarse al mundo tecnológico en un país "tercermundista" y no morir en el intento.

-¿Cómo surge fundar Wara?

-La empresa surge hace 10 años, tanto Carlos como Matías habían empezado con la plataforma, una plataforma que era muy buena, el software muy bueno, el hardware muy bueno, pero no tenían quién lo vendiera, y yo en su momento estaba saliendo de la facultad, soy ingeniero en Sistemas, siempre tuve la idea de querer hacer algo propio así que me invitaron a formar parte de este emprendimiento metiéndome la pata comercial. Me sumo con mi idea de fortalecer la empresa, de conseguir clientes. Después de varios años de entender que en el mercado somos muchos, nosotros tenemos una particularidad: que hacemos tanto nuestro propio hardware como nuestro propio software. Entonces fuimos encontrando distintos nichos de mercado en los que nos hicimos fuertes.

Emmanuel Egea de Wara empresa de tecnologia.jpeg Egea es ingeniero en Sistemas y está encargado de la parte comercial de la empresa de tecnología creadora de la app del Mendotran. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

-¿Y cómo se da el desarrollo de la app del Mendotran, a qué atribuyen su éxito?

-Lo hemos mantenido con un buen servicio y esta aplicación es muy usada en Mendoza; nos han ido recomendando y hemos ido creciendo en distintos rubros en distintas ciudades del país. Esto mismo que tenemos acá en Mendoza, lo tenemos replicado en 13 ciudades más de Argentina, estamos en Neuquén, San Juan, Formosa, Chaco, en ciudades más chicas como Caleta Olivia, Tierra del Fuego. Además, hacemos lo que es el seguimiento satelital para el colectivo. Pero no nos quedamos sólo con esto del transporte, ofrecemos nuestros servicios en otros rubros, como lo que es el de la construcción. Nuestra fortaleza es brindar un servicio integral al cliente.

Wara también pisa fuerte en el rubro de la construcción

-Pero tu empresa está abocada sobre todo al seguimiento y control satelital...

-Sí. A todo lo que se mueve le podemos colocar un GPS. Pero hay muchas empresas de seguimiento satelital, hay rubros que están muy llenos de competidores. Y hay otros rubros en los cuales somos más fuertes, como es en la construcción, porque ofrecemos servicios particulares. Por ejemplo en Mendoza, la gran mayoría de las constructoras u hormigoneras tienen nuestro sistema, así como fuera de Mendoza también.

A las constructoras le damos informes específicos. Hay integraciones específicas con herramientas que utilizan las constructoras. Un ejemplo claro: las hormigoneras, que tienen el "mate", como le decimos nosotros, que gira para un lado y está mezclando, y cuando gira para otro descarga el hormigón. Ahí hicimos un desarrollo específico para que la plataforma informe en todo momento cuándo el camión está mezclando y cuándo está descargando. Y eso lo integramos con otras plataformas, con plataformas más específicas del rubro de la construcción.

Emmanuel Egea Wara.jpeg Emanuel Egea explicó los otros rubros en los que incursiona Wara.

-¿Pensaron en algún momento en instalarse fuera del país?

-Como toda empresa de software o de tecnología, siempre tenemos la visión afuera, porque estamos viendo lo que hay afuera, quiénes necesitan algo, y siempre como argentinos con más ganas de vender afuera para tratar de hacer la diferencia en algún momento. Por lo menos eso era antes, ahora ya no tanto se busca la diferencia a nivel de tipo de cambio, sino lo que buscamos es crecimiento a nivel mercado. Hasta hace un tiempo lo que costaba acá 2 dólares capaz que afuera lo vendía a 10; ahora no es tan así. De todos modos, nuestra idea es buscar otros mercados, con otro tipo de estabilidad, donde no haya competidores o donde los competidores nos ayuden a hacer un producto más fuerte.

Cuánto ayudó ProMendoza para su expansión latinoamericana

-¿Esta mirada al exterior los animó a sumarse al programa Ágil NEX de ProMendoza?

-Sí, porque veníamos tirando la caña afuera, digamos, sin tener un horizonte claro, hasta que nos metimos en el programa de ProMendoza y nos ayudó a ordenar las ideas y ordenar todas estas cuestiones referidas a la exportación. Por ejemplo, conseguíamos a alguien que afuera quería distribuir, pero a la hora que nos pedían papeles, no teníamos nada formalizado, y no terminábamos cerrando nada porque no teníamos contratos, no teníamos bien formalizado cómo lo queríamos hacer, cómo íbamos a continuar el paso a paso. Este programa nos ayudó mucho a ordenarnos, y con el consultor que nos asignó ProMendoza, que es un capo porque la tiene muy clara en esto. Así es como hemos logrado formalizar cosas que ya veníamos manejando en algún momento. Estábamos buscando distribuidores, y ahora estamos trabajando en Colombia y en Uruguay. En Chile ya estábamos trabajando hace un tiempo, pero ahora estamos empezando a formalizar un poquito más en nuestro mercado.

Emmanuel Egea con Patricia Gimenez de ProMendoza.jpg Emmanuel Egea, de Wara, le muestra su empresa de tecnología a Patricia Giménez, quien está al frente de ProMendoza. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Una parte paga ProMendoza y otra parte paga la empresa, la verdad es que no es caro, vale la pena, la metodología que han utilizado desde ProMendoza es una metodología ágil, con reuniones periódicas, y marcando el horizonte. Además es corto el programa, de 6 meses, nos ha ayudado mucho.

La incorporación de la IA en la empresa de tecnología Wara

-¿Cuál es el objetivo central hoy de Wara?

-Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo nuestros productos, estamos desarrollando algunas tecnologías con Inteligencia Artificial (IA), con analítica de datos, como plataforma y como empresa, para dar respuesta a lo que el mercado está reclamando y nos está pidiendo. El empresario ya no tiene tiempo de sentarse frente a una computadora a analizar datos, a ver qué está pasando, necesita información inmediatamente, y nosotros somos una fuente de información y de toma de decisiones; entonces en eso estamos trabajando para que la plataforma vaya hacia ese giro.

Emmanuel Egea de Wara con uno de sus socios.jpeg Matías Moreno y Emmanuel Egea están al frente de la empresa de tecnología Wara. A ellos se suma Carlos Spinelli, quien falta en la foto. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Hemos notado que nuestro producto viene gustando hace un tiempo, entonces nuestra idea es seguir fortaleciendo estas relaciones que tenemos con los distribuidores que hemos logrado, y seguir buscando distribuidores tanto en el país como en el resto del mundo. Ya estamos hablando con Europa para trabajar desde España, y desde ahí armar un hub logístico para ofrecer en distintos lados nuestros servicios.

-¿En qué aspecto ven necesario la IA dentro de los servicios que brindan?

-Somos una fuente de generación de datos. Con estos datos que estamos generando, la IA nos facilita analizar estos datos y obviamente poder predecir y dar información concreta a nuestros clientes. A nivel del personal calificado está más complicado porque la IA es algo bastante nuevo, entonces como empresa lo que estamos haciendo es capacitar a nuestro personal y también estamos trabajando con empresas externas en vincular o que nos vayan desarrollando herramientas específicas para nuestra plataforma.

Una empresa que se mueve por la pasión por la innovación

-¿Ves posible invertir en avances tecnológicos en un país en crisis como el nuestro?

-Hasta hace un tiempo estaba muy complicado para invertir en proyectos tecnológicos en Argentina. Nosotros que somos una empresa de desarrollo de software era complicado conseguir personal de software porque teníamos que ir a pelear el sueldo de un programador, nosotros como una pyme, con una empresa gigante que le estaba pagando 6.000 dólares, 8.000 dólares a un desarrollador, ¿no? Entonces se nos hacía muy complicado. Ahora está un poco más aclarado el tema del tipo de cambio, no hay tanta brecha y estamos un poco más globalizados en el sentido de que el precio de ese programador en Argentina es casi lo mismo que lo que va a pagar en Chile o en otro país latinoamericano.

Emmanuel Egea de Wara servicios de GPS.jpeg Emmanuel Egea tiene 36 años y es ingeniero en Sistemas. Se define como un apasionado por encontrar soluciones tecnológicas a sus clientes. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Antes nos preguntábamos qué estábamos haciendo invirtiendo acá teniendo la capacidad de trabajar en una empresa de afuera, sin riesgos que tiene el ser empresario y en este país sobre todo. Por suerte las cosas están cambiando. Igual, nunca pensamos en radicarnos en el exterior y de entrada nos propusimos crecer desde Mendoza a todo el país. Apostamos por nuestro país.

-¿Apuestan a pesar de las trabas que deben tener para conseguir herramientas y poder desarrollar sus productos de tecnología?

-Vivimos de la importación, es cierto, necesitamos importar para ensamblar acá o para terminar de hacer el producto final acá. Algo tenemos que importar. Y se nos estaba haciendo muy complicado con las restricciones y más restricciones, eso nos estaba complicando mucho porque no podíamos pagar al exterior. Ahora sabemos que las condiciones tienen que mejorar mucho más, pero por lo menos tenemos un horizonte más claro, tenemos reglas más claras para la toma de decisiones.

-¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo?

-A mí siempre me apasionó el tema de emprender, la parte comercial, y sobre todo el dar soluciones a nuestros clientes. Ir, como ingeniero, a visitar un cliente que tiene un problema y ver cómo se lo podemos solucionar con una herramienta o con una solución que tenemos y podemos desarrollar, inventar, eso nos apasiona. Nos apasiona innovar.