El Gobierno respondió a la denuncia por sedición que le hizo el peronismo mendocino

Ibañez recordó que "el Presidente informó por cadena nacional que por las circunstancias vividas por la vicepresidenta de la Nación dispuso del feriado nacional para el 2 de septiembre. Hasta la 1.30 de ese día no había ninguna norma que determinara ese feriado. Entonces el gobernador Rodolfo Suarez, teniendo en cuenta la previsibilidad que hay que tener antes de tomar una decisión, determinó que se trabajara con normalidad".

El decreto del feriado nacional fue anunciado a las 3.06 de la mañana

Dijo también el ministro: "El Presidente dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia a las 3.06 del 2 de septiembre. Fue un decreto que modificó la ley de feriados nacionales, que a su vez establece categorías de feriados nacionales: los trasladables, los que no lo son, los turísticos, los que son laborables o no. La ley habilita al Presidente a establecer un feriado distinto, sólo con fines turísticos y con 50 días de anticipación, cosa que aquí no ocurrió".

Ibañez sumó que "el decreto, además de ser tardío, no aclaraba si era día laborable o no. Las motivaciones para que en Mendoza se trabajara ya las expresamos: no hay mejor forma de darle paz a la sociedad frente a hechos complejos como el ataque a la vicepresidenta que trabajando normalmente".

Finalmente el titular de la cartera de Gobierno consideró que "el decreto en cuestión es manifiestamente inconstituicional. Veremos ahora cómo avanza la causa. Pero francamente denunciar por trabajar es un absurdo jurídico, político y desde todo punto de vista- Pero estamos acostumbrados..."

