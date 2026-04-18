En mayo arranca la obra clave en Ruta 22 y Variante Palmira por más de $56.000 millones

variante palmira 1.jpg Los trabajos serán financiados por la provincia. Se trata de la Ruta 22 y la Variante Palmira. Imagen ilustrativa.

La intervención, adjudicada mediante el Decreto 715 firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, cuenta con un presupuesto total de $56.866 millones y se financiará entre los ejercicios 2026 y 2027.

El proyecto abarca el tramo que une Arturo González con Lamadrid, en Maipú, e incluye la Variante Palmira, un punto clave para la circulación de cargas y el tránsito interdepartamental. La obra fue dividida en dos secciones que estarán a cargo de distintas empresas:

Sección 1 (Arturo González – Cervantes): ejecutada por José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con una inversión de $19.801 millones.

ejecutada por José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con una inversión de $19.801 millones. Sección 2 (Cervantes – Variante Palmira/Río Mendoza): a cargo de Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A., por $28.721 millones.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el inicio de los trabajos en mayo marcará el puntapié de una intervención clave para optimizar la seguridad vial, ordenar el tránsito pesado y acompañar el crecimiento logístico en una zona productiva estratégica.

La adjudicación se definió tras un proceso licitatorio con once oferentes, en el que se evaluaron aspectos técnicos, económicos y financieros. El sistema de “doble promedio” funcionó como filtro para descartar ofertas inviables, priorizando finalmente las propuestas más convenientes en términos integrales y no solo por precio.

El plazo de ejecución será de 365 días por cada tramo, y la obra incluirá mejoras estructurales, adecuación de calzadas y trabajos orientados a mejorar la circulación en uno de los accesos más importantes del este mendocino.

Con el inicio previsto para mayo, la refuncionalización de la Ruta 22 y la Variante Palmira, la obra se posiciona como una de las principales apuestas en infraestructura vial de la provincia para los próximos años, según recalcaron desde la cartera de Infraestrctura.