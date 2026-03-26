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Sin respiro

YPF y el cuarto aumento consecutivo de la nafta: en una semana el precio duplicó la inflación mensual

Subió $20 por litro este jueves, con la nafta YPF roza los $2.000. En marzo el precio ya subió 16% y esta semana 6,33% pese a que el barril de petróleo cayó 2,7%

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
Con el de este jueves, el aumento del precio de la nafta YPF ya duplicó a la inflación mensual.

Con el de este jueves, el aumento del precio de la nafta YPF ya duplicó a la inflación mensual.

Para disgusto de los automovilistas, el precio de los combustibles no para de subir. Así, pese a que el barril de petróleo bajó a alrededor de U$S100, YPF ya ostenta un récord: con el nuevo aumento de este jueves 26 de marzo acumula 4 consecutivos y dejó el litro de nafta súper en $1.982 hasta nuevo aviso a pesar de que el barril de petróleo sigue en baja.

Con este ajuste, los precios que se observan desde este jueves quedaron en $1.982 para la Súper, $2.170 para Infinia, $2.120 para Ultra y $2.197 para Infinia diésel. En la víspera esos valores eran de la súper ya se expendía a $1.962, la Infinia a $2.149, el gasoil común a $2.099 y la Infinia Diesel $2.175.

Lo cierto es que desde el finde XL, cuando con feriado incluido el precio del combustible era de $1.864 el ajuste ha sido incesante. Y con los $20 de este jueves acumula 6,33% en sólo 4 días, pero si tomamos una semana completa roza el 7%.

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La pizarra de este jueves 26 de marzo con los nuevos valores de los combustibles en YPF.

La pizarra de este jueves 26 de marzo con los nuevos valores de los combustibles en YPF.

Esto implica que a partir del primer cambio de precio registrado en la medianoche del domingo la nafta más que duplicó a la inflación mensual. Hay que recordar que el IPC (Índice de Precios al Consumidor) medido por la DEIE en Mendoza arrojó una variación de 2,5% para febrero.

La "escalera" de precios frente a la inflación y el petróleo

El miércoles las pizarras de las estaciones YPF en Gran Mendoza habían sumado $10 por litro. Por eso el de esta jornada es el segundo mayor aumento de la semana tras los $49 que la petrolera de bandera había aplicado entre lunes y martes.

Lo cierto es que con el aumento de este jueves, la nafta y el resto de los combustibles se encarecieron 16,1% en lo que va de marzo. Y más de 19% desde fines de febrero, cuando detonó la guerra en Medio Oriente y la consecuente crisis de los combustibles partir de la disparada de un barril de crudo que alcanzó los U$S118.

Esa evolución que parece no tener freno arroja otro dato contundente: en un mes los combustibles se encarecieron el equivalente a más de la mitad de la inflación interanual (es decir, febrero contra febrero 2025) que según el IPC llegó a 32,4%. Esto, a pesar de que el barril oscila los U$S100,49 luego de caer 2,7%.

Así, la evolución del precio de la nafta en marzo dibuja una escalera de 11 escalones hasta ahora, que en lo que va de marzo queda así:

  • Domingo 8: $1.707
  • Lunes 9: $1.727
  • Martes 10: $1.750
  • Lunes 16: $1.796
  • Martes 17: $1.820
  • Jueves 19: $1.853
  • Viernes 20: $1.864
  • Lunes 23: $1.903
  • Martes 24: $1.952
  • Miércoles 25: $1.962
  • Jueves 26: $1.982

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