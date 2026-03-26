YPF y el cuarto aumento consecutivo de la nafta: en una semana el precio duplicó la inflación mensual

Para disgusto de los automovilistas, el precio de los combustibles no para de subir. Así, pese a que el barril de petróleo bajó a alrededor de U$S100, YPF ya ostenta un récord: con el nuevo aumento de este jueves 26 de marzo acumula 4 consecutivos y dejó el litro de nafta súper en $1.982 hasta nuevo aviso a pesar de que el barril de petróleo sigue en baja.
Con este ajuste, los precios que se observan desde este jueves quedaron en $1.982 para la Súper, $2.170 para Infinia, $2.120 para Ultra y $2.197 para Infinia diésel. En la víspera esos valores eran de la súper ya se expendía a $1.962, la Infinia a $2.149, el gasoil común a $2.099 y la Infinia Diesel $2.175.
Lo cierto es que desde el finde XL, cuando con feriado incluido el precio del combustible era de $1.864 el ajuste ha sido incesante. Y con los $20 de este jueves acumula 6,33% en sólo 4 días, pero si tomamos una semana completa roza el 7%.
Esto implica que a partir del primer cambio de precio registrado en la medianoche del domingo la nafta más que duplicó a la inflación mensual. Hay que recordar que el IPC (Índice de Precios al Consumidor) medido por la DEIE en Mendoza arrojó una variación de 2,5% para febrero.
La "escalera" de precios frente a la inflación y el petróleo
El miércoles las pizarras de las estaciones YPF en Gran Mendoza habían sumado $10 por litro. Por eso el de esta jornada es el segundo mayor aumento de la semana tras los $49 que la petrolera de bandera había aplicado entre lunes y martes.
Lo cierto es que con el aumento de este jueves, la nafta y el resto de los combustibles se encarecieron 16,1% en lo que va de marzo. Y más de 19% desde fines de febrero, cuando detonó la guerra en Medio Oriente y la consecuente crisis de los combustibles partir de la disparada de un barril de crudo que alcanzó los U$S118.
Esa evolución que parece no tener freno arroja otro dato contundente: en un mes los combustibles se encarecieron el equivalente a más de la mitad de la inflación interanual (es decir, febrero contra febrero 2025) que según el IPC llegó a 32,4%. Esto, a pesar de que el barril oscila los U$S100,49 luego de caer 2,7%.
Así, la evolución del precio de la nafta en marzo dibuja una escalera de 11 escalones hasta ahora, que en lo que va de marzo queda así:
- Domingo 8: $1.707
- Lunes 9: $1.727
- Martes 10: $1.750
- Lunes 16: $1.796
- Martes 17: $1.820
- Jueves 19: $1.853
- Viernes 20: $1.864
- Lunes 23: $1.903
- Martes 24: $1.952
- Miércoles 25: $1.962
- Jueves 26: $1.982