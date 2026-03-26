YPF y el cuarto aumento consecutivo de la nafta: en una semana el precio duplicó la inflación mensual

ypf aumento nafta combustibles La pizarra de este jueves 26 de marzo con los nuevos valores de los combustibles en YPF. Foto: gentileza

Esto implica que a partir del primer cambio de precio registrado en la medianoche del domingo la nafta más que duplicó a la inflación mensual. Hay que recordar que el IPC (Índice de Precios al Consumidor) medido por la DEIE en Mendoza arrojó una variación de 2,5% para febrero.

La "escalera" de precios frente a la inflación y el petróleo

El miércoles las pizarras de las estaciones YPF en Gran Mendoza habían sumado $10 por litro. Por eso el de esta jornada es el segundo mayor aumento de la semana tras los $49 que la petrolera de bandera había aplicado entre lunes y martes.

Lo cierto es que con el aumento de este jueves, la nafta y el resto de los combustibles se encarecieron 16,1% en lo que va de marzo. Y más de 19% desde fines de febrero, cuando detonó la guerra en Medio Oriente y la consecuente crisis de los combustibles partir de la disparada de un barril de crudo que alcanzó los U$S118.

Esa evolución que parece no tener freno arroja otro dato contundente: en un mes los combustibles se encarecieron el equivalente a más de la mitad de la inflación interanual (es decir, febrero contra febrero 2025) que según el IPC llegó a 32,4%. Esto, a pesar de que el barril oscila los U$S100,49 luego de caer 2,7%.

Así, la evolución del precio de la nafta en marzo dibuja una escalera de 11 escalones hasta ahora, que en lo que va de marzo queda así: