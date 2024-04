Viñateros de Mendoza y de San Juan rechazaron la apertura de la importación de vinos

► TE PUEDE INTERESAR: Cuatro bodegas de Mendoza se sumaron a la ola importadora de vinos chilenos

vinos.jpeg Entidades viñateras aseguraron que los vinos que se producen en Mendoza son de excelente calidad.

Bodegueros de Mendoza y San Juan, en contra de las importaciones de vino

El conflicto por este tema comenzó cuando se conoció que el Grupo Peñaflor importó 4 millones de litros de vino de Chile. Luego se supo que por lo menos 4 bodegas más iniciaron los trámites para hacer lo mismo.

Desde algunos sectores de la vitivinicultura se alzaron voces en contra de Peñaflor pero quie le bajó el tono a la polémica fue el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vagras Arizu, quien pidió no temerles a las importaciones al asegurar que los vinos de la región son altamente competitivos.

No opinaron lo mismo las siete entidades que se manifestaron este miércoles con un comunicado que titularon: "Porque defendemos el trabajo le decimos no a la importación de vinos y a la especulación".

Los que firmaron esta nota afirman que lo hicieron "en representación de toda la cadena vitivinícola de las provincias de Mendoza y San Juan".

"Queremos expresar nuestra firme oposición ante los intentos de importación de vino, que han generado controversia en el sector", resaltaron.

Lo que dice el comunicado de las entidades viñateras de Mendoza y San Juan

El pronunciamiento señala que "tras lo comunicado por el INV, varios grupos o empresas, además de las que ya lo hicieron (Peñaflor), están iniciando tramites a fines de lograr importar vino. Algunas con el fundamento que niega la disponibilidad de vino genérico en el mercado local, otros con el agraviante en su falta de calidads. Declaramos enfáticamente que esto constituye una falacia".

Hemos mantenido conversaciones con diversas cámaras bodegueras y cámaras trasladistas, las cuales confirman que el vino genérico está disponible y existe no sólo en oferta, sino en excelente calidad para abastecer al mercado con normalidad. Nos parece desafortunado y lamentable que se intente atribuir a la falta de calidad en nuestros vinos los intentos de importación. Los que estamos en la industria sabemos los intereses que motivan esos dichos. Lamentablemente el consumidor no

"Creemos que el único interés es desequilibrar el mercado local y ejercer presión sobre los precios a la baja. Estas acciones impactan negativamente en el sector viñatero de Mendoza, San Juan y el resto del país, afectando la economía y el sustento de numerosas familias productoras", suma el documento.

Instamos a todos los proveedores locales (productores de uva o dueños de vino y bodegas trasladistas) a no ceder ante estas prácticas desleales, dejando de realizar operaciones con los mismos y a mantenerse firmes en la defensa de sus derechos y su sustento económico

Viñateros reclaman igualdad de condiciones

A modo de reclamo dicen los viñateros que "exigimos a las autoridades nacionales y provinciales igualdad de condiciones en el mercado, así como un control riguroso del INV sobre las importaciones de vino, garantizando que se cumpla con la legislación argentina en materia de calidad y composición (ejemplo: normas de calidad y variedades permitidas utilizadas para su elaboración, exigiendo un análisis de malvidina, agua exógena, etcétera) dando las garantías de que esos vinos no sean cortados con vinos nacionales previo a los controles al momento de su autorización. Es función esencial del INV controlar la genuinidad de los vinos que ingresan al país, aplicando la misma rigurosidad que la exigida a nuestros productos de origen nacional".

En la conclusión las instituciones firmantes aseguran que "as entidades continuaremos trabajando en la protección y promoción de los intereses de toda la cadena, velando por una justa distribución para todos los actores involucrados en la industria vitivinícola de la región".