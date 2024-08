Vargas Arizu confirmó fondos para combatir la lobesia botrana y prometió "tranquilidad" a los productores

►TE PUEDE INTERESAR: Rodolfo Vargas Arizu fue al Senado y afirmó que se reforzará el Fondo Compensador para heladas

Vargas Arizu en el Senado.jpg El ministro de la Producción, Rodolfo Vargas Arizu junto a su equipo en la Legislatura explicando cambios recientes en la cartera. Senado de Mendoza

"Quiero llevar tranquilidad a los productores porque de alguna manera vamos a hacer el operativo. Estamos analizando el costo. El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) arrojó un cálculo de 13 millones de dólares para que los transfiera la Nación, pero ya sabemos que no lo hará", apuntó el ministro.

"Seguramente será un monto menor, lo estamos estudiando", soltó Vargas Arizu.

Un informe del Iscamen alertó a los productores

A 20 días del comienzo del operativo sanitario contra la lobesia botrana, según el plan del mismo Iscamen, un informe estimó el nivel de daño de la plaga, que podría recrudecer por haber aplicado medidas "en función de los recursos".

Todos los años, el Iscamen realiza con los productores un informe para analizar el combate que se hizo en las temporadas anteriores en una campaña que se extiende hasta noviembre y cuál es la proyección que se hace de la afectación para este período.

"Se informa que ante la situación de no implementarse planes de control en grandes áreas, resulta probable un crecimiento en las poblaciones de la plaga en magnitudes cercanas a las obtenidas en la campaña 2014/2015, donde además de las elevadas poblaciones del insecto se pudo apreciar cuantiosos daños en la producción, con pérdidas totales en casos de propiedades ubicadas en dichas áreas", se consigna en el informe.

La lobesia botrana Un informe del Iscamen alertó sobre una mayor población de la lobesia esta temporada.

Y se indicó que: "Como se ha informado en puntos anteriores, la oportunidad de disponibilidad de los fondos determinó que se aplicara en el programa las herramientas de control acordes al momento de control de la plaga, por lo que, no habiéndose dispuesto de los mismos para los meses de julio-agosto, no pudo contarse con la principal alternativa de control (los emisores de feromona). En este sentido, se informa que se habría alcanzado una contención de las poblaciones en la mayor parte del territorio, pero la extemporaneidad en la disponibilidad de los fondos hizo que el impacto no fuera el deseable, habiéndose podido alcanzar mucho mejores resultados con la misma cantidad de fondos en caso de haberse dispuesto de los mismos en tiempo y forma".

"También es esperable perder los avances alcanzados en el Oasis Sur, ya que al incrementarse las poblaciones en general, se incrementan las probabilidades de reintroducciones de la plaga a áreas que ya se encuentran limpias por los trabajos efectuados en campañas anteriores", amplía.

Según diversas fuentes, el tema lobesia genera mayor inquietud que la lucha antigranizo o el seguro agrícola, que se anunciará este viernes con un Fondo Compensador para las heladas y el granizo.

"Al no haber asignado los recursos que se necesitaban ahora tenemos el riesgo de una alta afectación tanto de lobesia como de mosca del mediterráneo en áreas donde hubo avances significativos en otro momento. Este problema es ahora y las heladas y el granizo vendrán después. Hay que ver si deja algo el insecto", opinó el Director Ejecutivo del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Mauro Sosa.

Sosa y parte de la entidad mantuvieron una reunión la semana pasada con Vargas Arizu en donde ya había confirmado que la provincia se haría cargo del operativo.

