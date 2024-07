Cornejo recalcó que la Nación no está legalmente obligada a enviar fondos para combatir la lobesia botrana

Cornejo recordó que en 2015 se promulgó una ley que establecía un plazo para que el sector privado comenzara a aportar para la lucha contra la polilla. "Ese pago tuvo una altísima morosidad y a pesar de eso fue un proceso bastante exitoso, porque disminuyó el problema, aunque aún estamos a mitad de camino".

De cara al futuro, resaltó que Mendoza está trabajando junto a otras provincias para mejorar los protocolos que impidan la llegada de la lobesia y otras plagas. "Desde Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, toda la ruta de donde vienen los cítricos, hemos encontrado una muy buena predisposición para que los controles del Senasa se mejoren", remarcó.

Cornejo sobre Venezuela

En otro tramo del intercambio, el mandatario provincial se refirió a las elecciones en Venezuela, que dieron por ganador a Nicolás Maduro en medio de unos comicios muy polémicos.

"Sin dudas no es una elección transparente -dijo-. El gobierno venezolano no ha podido despejar las dudas y creo que la presión de la comunidad internacional debe ser más fuerte para que el proceso sea más transparente y le dé legitimidad al nuevo gobierno. No se ve en el corto plazo un buen desenlace".

Las declaraciones fueron en sintonía con un tuit que el radical publicó más temprano y que se refería a la "farsa de Maduro".

