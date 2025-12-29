Una familia necesita casi 2,5 sueldos para vacacionar en el país

Aunque los costos crecieron, el estudio indica que la relación costo del viaje-salario prácticamente se mantuvo respecto de las vacaciones 2025. Lo mismo que la capacidad para financiar las vacaciones entre enero 2025 y el comienzo del 2026.

Los destinos más caros para vacaciones en el país

En la costa argentina, Cariló se ubicó como el destino más costoso, con un valor de $10.665.172. Esto implica una variación interanual del 3,75%.

Es un presupuesto 5 veces superior al necesario para vacacionar en Villa Gesell. Y $2 millones más que ir a Pinamar.

El podio de los destinos más caros:

Cariló: $10.665.172 (6,55 salarios)

Pinamar: $8.026.847 (4,93 salarios)

Bariloche $5.541.566 (3,41 salarios)

¿Los más accesibles? Mar del Plata ($2.779.767), Rosario ($2.728.689), San Clemente ($2.556.985), Necochea ($2.554.338) y Villa Gesell ($2.188.670), valores que implican entre 1,71 y 1,35 sueldos medios.

Costo versus sueldos para viajar al exterior

Con respecto al turismo internacional, el estudio aportó que unas vacaciones fuera del país resultan, en promedio, 2,7 veces más caro que en el país, con una variación promedio del 4,18% para destinos como Nueva York, Madrid y Río de Janeiro.

Las ciudades más costosas en el exterior

Madrid: $17.187.220 (10,56 salarios)

Nueva York: $14.254.930 (8,76 salarios)

Miami: $10.957.086 (6,73 salarios)

Río de Janeiro asoma como uno de los destinos más "baratos", con $5.995.297 por quincena (o 3,68 salarios). Pero lo supera Santiago de Chile, con un costo de $3.277.739, o solo 2,01 salarios.

Para comparar: Cariló igual que Miami

El estudio arrojó comparaciones llamativas que reflejan desfasajes de precios.

Así, por ejemplo expuso que el costo de las vacaciones en Cariló es el mismo que en Miami y viajar a Chile es menor que el necesario para costear 13 de los 25 destinos nacionales analizados.

También el informe de la UADE comparó el poder adquisitivo del salario argentino (medido por el RIPTE) en dólares al tipo de cambio oficial, revelando un incremento de casi el 50%.

Eso hizo que algunos destinos internacionales se volvieran más accesibles que los domésticos. Sin embargo, reacomodar el tipo de cambio podría revertir esa relación.

Desde Ineco precisaron que los cálculos elaborados incluyen solo alojamiento y transportes para una familia de dos adultos y dos niños, aunque aportó algunos gastos habituales por fuera de los segmentos mencionados.