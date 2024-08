Un mayorista comenzó a recibir dólares cara chica y en Mendoza analizan cómo implementarlo

Dólares con cara chica.jpg El mayorista Oscar David analiza si que sus clientes paguen sus compras con dólares cara chica o manchados.

Diarco, que en Mendoza cuenta con una sola sucursal en San Rafael, se plegó a lo indicado por el Banco Central (BCRA) que desde agosto incentivó a los bancos a aceptar los billetes de monedas extranjeras deteriorados, como el dólar cara chica, manchado o emisiones que se mantienen en circulación aunque dejaron de lanzarse al mercado.

Ante esta oportunidad, el mayorista mendocino Oscar David se comunicó con empresarios nacionales para conocer en detalle la implementación y si es viable que ellos también apliquen este beneficio para sus clientes, y de paso ayudar a reactivar el consumo con aquellas personas que tengan esos dólares viejos que en el mercado cotizaban menos y ahora serán recibidos a un valor que superará al dólar blue.

Buscan aplicar el dólar supermercado en Mendoza

Rubén David, dueño del mayorista en Mendoza, indicó a Radio Nihuil: "Ayer tuvimos una reunión con la Cámara Mayorista de todos mayoristas del interior del país y de Buenos Aires para tratar este tema. En principio estaríamos habilitados para recibir los dólares, pero estamos esperando una consulta de un tributarista para que no haya problemas con los impuestos, saber cómo recibirlos, y cómo depositar los dólares en el banco. En principio deberíamos estar solucionando el tema entre miércoles y jueves".

Sostuvo: "El Gobierno Nacional con esta idea que lo que no está prohibido está permitido, veremos si vamos por ahí y no cometemos ningún error fiscal, pero no hay nada escrito, no hay nada con lo que nos podamos sostener y si después existe algún tipo de sanción tener algo con lo que nos podamos defender".

Turistas chilenos compran en Mendoza mayorista Oscar David (2).jpeg La cadena Diarco ya aplicó el pago con dólares viejos y en Mendoza analizan replicarlo. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Insistió en que luego de unas consultas más, tomarán una decisión en esta semana. "En principio la Cámara Mayorista ayer nos dijo que estamos en condiciones de empezar, queremos ver si hay algo más, pero estaríamos habilitados para recibir los dólares".

La duda de Rubén David es desconocer cómo será la operatoria con esos dólares viejos y que hasta ahora se recibían a menor valor por su deterioro. Además, dijo: "Estaría bueno que el Gobierno lo reglamente directamente y haya una libre competencia de monedas en el país".

A pesar de la tentadora noticia, David aseguró que son pocas las consultas que recibieron de sus clientes sobre el pago en dólar, y aseguró que "hay una baja importante en el consumo".