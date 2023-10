Tres empresarios mendocinos opinaron sobre la parálisis preelectoral del sector productivo

Viñedos Finca El Paraíso 1.jpeg Mendoza es una de las plazas turísticas para hacer turismo relacionado con la vitivinicultura pero en las últimas semanas los empresarios no saben cuánto, cómo ni de qué manera cobrarles a los clientes.

Oferta en alza y parálisis productiva al mismo tiempo: un escenario impensado

El empresario vitivinícola y enoturístico del Valle de Uco, Diego Stortini, describió un panorama muy complejo, en donde la alta demanda se combina con parálisis del sector: como ningún proveedor se anima a ponerle precios a los insumos ni a los servicios, tampoco los empresarios se animan a vender y mucho menos a pactar reservas.

Es la primera vez que nos toca vivir una situación como esta, en la que tenés un alto nivel de demanda y no podés vender Es la primera vez que nos toca vivir una situación como esta, en la que tenés un alto nivel de demanda y no podés vender

Esto ocurre porque, desde hace por lo menos dos semanas, comenzó una escalada de especulaciones en la industria, tanto de bienes como de servicios. No se puede calcular ningún precio, al menos no antes de las elecciones y mucho menos se vende con pago diferido en pesos. Lo que los proveedores que se animan a entregar mercadería está haciendo, como lo explicó Stortini, es hacerlo a factura abierta: es decir, que los precios van a ser fijados posteriormente al 22 de octubre.

►TE PUEDE INTERESAR: Paranoia por la inflación postelectoral: algunos negocios ya restringieron las ventas en Mendoza

Alto riesgo para los empresarios

Lo descripto por Stortini que significa un altísimo riesgo para el empresario, ya que comprar a factura abierta significa que no sabe cuánto se va a terminar pagando.

Estas declaraciones fueron reforzadas por Federico Giménez Riili, también dueño de un emprendimiento enoturístico en el Valle de Uco.

El empresario también manifestó que lo más preocupante es que no se puede proyectar ni siquiera en lo inmediato. De hecho, contó que tiene una boda pautada para la semana que viene y no encuentra insumos que ya había contratado con anterioridad y también mencionó que la actualización de precios por parte de los proveedores es una situación que viven a diario.

Esta es otra de las modalidades con la que venden los proveedores, con precios especulativos: le cargan aumentos bajo el paraguas de "por las dudas" cuyo porcentaje es totalmente aleatorio. Por lo tanto, si los dueños de una pyme quieren abrir sus negocios -hoteles y gastronomía son de los más preocupados porque la demanda actual es alta- tienen que pagar estas cifras y no existe margen de financiación.

►TE PUEDE INTERESAR: Dónde voto Elecciones 2023 en Mendoza: consultá el padrón electoral nacional

"Hoy si alguien te descarga un camión, aprovechás y lo pagás en el momento. Si tenés cuenta corriente, la tenés que cerrar hoy (por este viernes). Tampoco los proveedores quieren recibir pesos; realmente me saco el sombrero por los colegas que están sobreviviendo en este escenario", opinó Diego Stortini

También apuntó a la clase política marcando que no están a la altura de las circunstancias. "Los políticos perdieron consciencia de que son responsables de administrar expectativas".

Subrayó que la sensación de este viernes previo a las elecciones es de desquicio.

Espero que este lunes nos levantemos y el que haya ganado la presidencia envíe un mensaje claro de lo que piensa hacer Espero que este lunes nos levantemos y el que haya ganado la presidencia envíe un mensaje claro de lo que piensa hacer

El sector inmobiliario, complicado

Otro empresario que sumó su opinión fue Federico Méndez, ex rugbier y dueño, con un socio sudafricano, de emprendimientos inmobiliarios. Méndez explicó que, tanto como otros sectores de la economía, la realidad también es compleja para ellos.

Los proveedores son los de siempre, pero no nos pueden vender, porque no hay precios de nada Los proveedores son los de siempre, pero no nos pueden vender, porque no hay precios de nada

Sin embargo, su visión final fue algo más positiva. "Yo soy optimista, en Argentina cuando parece que se acaba todo, no se acaba, hay que seguir adelante, como en el rugby", manifestó.