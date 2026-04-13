Tiene 23 años, fundó una empresa en Mendoza hace 3 y ya proyecta oficinas en Colombia y México

Así, DEV logró hacerse un lugar entre sistemas sofisticados para grandes empresas y "otros básicos, sólo para facturar". Hoy, casi ingeniero y con una cartera de clientes que crece, Armani no deja de pensar cómo hacerla crecer.

devFactory Algunas de las funcionalidades de DEVFactory, la plataforma desarrollada para las empresas por el jóven emprendedor de Mendoza

Servicios por suscripción, al estilo Netflix

¿Cuál es el diferencial de la plataforma?. Según el jóven emprendedor que fue noticia de diario UNO a poco de fundar su empresa y ahora por su proyección "es un sistema con el nivel de control de una multinacional llevado al lenguaje pyme: es súper intuitiva, fácil de usar y que pueda utilizarla todo el personal de la empresa".

Desde legajos del personal hasta inventarios de mercadería, todo es integrable. Pero ¿qué es lo que más demanda una pyme hoy?. "Sin duda, poder llevar ventas, logística y stock de la mano, con datos claros y sobre todo tabulados en tiempo real".

DEVFactory ya tiene su alterego gracias a la IA. Es una de las novedades del equipo que lidera su creador, bautizada "Devi". Ni más ni menos que un bot capaz de recepcionar la inquietud del dueño de una pyme y orientarlo más rápido y fácil.

Quien contrata los servicios de la startup mendocina ni siquiera tiene que pensar en pagar un costo elevado por un sistema estándar ni por cada solución: es que la plataforma funciona como Netflix o cualquiera de las de entretenimiento más populares, ni más ni menos que con una suscripción y pago mensual.

image Parte del ámbito de trabajo del staff de la empresa desarrollada por el joven emprendedor mendocino Gentileza Matías Armani

De Mendoza a México y en busca de socios

Haber pasado de 3 clientes al principio a más de 40 hoy es el combustible suficiente. Al hablar de crecimiento, Matías ya sabe que su cartera llegará a cerca de 100 entre Mendoza, Salta, Córdoba, Buenos Aires y Neuquén antes de terminar el año.

En números, eso le significará a DEVFactory, que hoy cuenta con un staff de 6 personas, alcanzar U$S300.000 de facturación anual en 2027. Un plan que incluye abrir oficinas en Chile, Colombia y México "como puntos estratégicos".

"Hoy no es tanta la necesidad de fondos, sino operativa, de consolidar equipo y delegar funciones. Además de pasar de 40 a 100 clientes proyectamos en poco más de un año llegar a otros países", anticipa Armani, sin descartar sociedades.

La mira ya está puesta en 2027 y, según sus palabras "con lo que estamos haciendo vamos a alcanzar un "punto dulce" fuerte que nos va a permitir abrir el capital y acceder a inversores de fondos de riesgo".