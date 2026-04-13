¿Se puede crear una empresa, en 2 años pasar de un cliente a 40 y ya proyectar abrir oficinas en otros países?. El ecosistema emprendedor de Mendoza parece hacerlo todo posible, y Matías Armani (23) con su plan de crecimiento, es capaz de dar fe.
Tiene 23 años, fundó una empresa en Mendoza hace 3 y ya proyecta oficinas en Colombia y México
Matías Armani desarrolló en 2023 DEVFactory, una plataforma que integra las áreas de una pyme. Su empresa prevé facturar U$S300 mil en un año. Plan de crecimiento
Mientras cursa las últimas materias de la carrera de Mecatrónica en la UNCuyo, Matías se enfoca en el futuro de DEVfactory. Su startup nació en 2023 como una plataforma para integrar áreas operativas y así "solucionarle la vida a las pymes", dice.
La idea nació al ver cómo faltaba tecnología para optimizar procesos. "En vez de automatizarlos se manejaban con montón de datos distribuidos en papeles, planillas de Excel y mucho trabajo manual. Era el momento de desarrollar un sistema", recuerda
Así, DEV logró hacerse un lugar entre sistemas sofisticados para grandes empresas y "otros básicos, sólo para facturar". Hoy, casi ingeniero y con una cartera de clientes que crece, Armani no deja de pensar cómo hacerla crecer.
Servicios por suscripción, al estilo Netflix
¿Cuál es el diferencial de la plataforma?. Según el jóven emprendedor que fue noticia de diario UNO a poco de fundar su empresa y ahora por su proyección "es un sistema con el nivel de control de una multinacional llevado al lenguaje pyme: es súper intuitiva, fácil de usar y que pueda utilizarla todo el personal de la empresa".
Desde legajos del personal hasta inventarios de mercadería, todo es integrable. Pero ¿qué es lo que más demanda una pyme hoy?. "Sin duda, poder llevar ventas, logística y stock de la mano, con datos claros y sobre todo tabulados en tiempo real".
DEVFactory ya tiene su alterego gracias a la IA. Es una de las novedades del equipo que lidera su creador, bautizada "Devi". Ni más ni menos que un bot capaz de recepcionar la inquietud del dueño de una pyme y orientarlo más rápido y fácil.
Quien contrata los servicios de la startup mendocina ni siquiera tiene que pensar en pagar un costo elevado por un sistema estándar ni por cada solución: es que la plataforma funciona como Netflix o cualquiera de las de entretenimiento más populares, ni más ni menos que con una suscripción y pago mensual.
De Mendoza a México y en busca de socios
Haber pasado de 3 clientes al principio a más de 40 hoy es el combustible suficiente. Al hablar de crecimiento, Matías ya sabe que su cartera llegará a cerca de 100 entre Mendoza, Salta, Córdoba, Buenos Aires y Neuquén antes de terminar el año.
En números, eso le significará a DEVFactory, que hoy cuenta con un staff de 6 personas, alcanzar U$S300.000 de facturación anual en 2027. Un plan que incluye abrir oficinas en Chile, Colombia y México "como puntos estratégicos".
"Hoy no es tanta la necesidad de fondos, sino operativa, de consolidar equipo y delegar funciones. Además de pasar de 40 a 100 clientes proyectamos en poco más de un año llegar a otros países", anticipa Armani, sin descartar sociedades.
La mira ya está puesta en 2027 y, según sus palabras "con lo que estamos haciendo vamos a alcanzar un "punto dulce" fuerte que nos va a permitir abrir el capital y acceder a inversores de fondos de riesgo".